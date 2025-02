Un evento importante ha segnato il panorama della lotta all’alcolismo in Italia: Alcolisti Anonimi APS ha ufficialmente aperto i suoi profili social su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. L’annuncio, dato durante il Raduno annuale di Rimini nel settembre 2024, rappresenta un passo epocale per l’organizzazione fondata a Roma nel 1972, parte del movimento nato negli Stati Uniti nel 1935 e oggi attivo in oltre 170 paesi con più di 150.000 gruppi.

L’obiettivo di questa iniziativa è chiaro: raggiungere i giovani, parlando la loro lingua e intercettando coloro che potrebbero avere problemi con l’alcol prima che questi diventino cronici. Un passaggio fondamentale, considerando i dati allarmanti diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità.

Consumo di alcol: dati allarmanti tra i giovani

Secondo il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sul biennio 2022-2023, il consumo di alcol a “maggior rischio” riguarda circa il 18% della popolazione adulta, con picchi preoccupanti tra i giovani. Nella fascia 18-24 anni, infatti, il 36% consuma alcol in quantità o modalità pericolose, come il binge drinking, ovvero l’assunzione episodica eccessiva di alcolici (5 o più unità alcoliche per gli uomini e 4 o più per le donne in un’unica occasione).

Questa tendenza si concentra soprattutto nelle regioni del Nord Italia, in particolare in Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano, ma anche nel Molise, che registra percentuali paragonabili alle regioni settentrionali. Inoltre, il fenomeno coinvolge maggiormente i giovani con livelli di istruzione più alti e senza difficoltà economiche.

Alcolismo e giovani

L’approccio di Alcolisti Anonimi sui social mira a diffondere consapevolezza attraverso testimonianze dirette e un linguaggio vicino alle nuove generazioni. L’associazione punta a creare una rete di supporto online che possa affiancarsi ai Gruppi di auto mutuo aiuto, elemento centrale del metodo dei Dodici Passi. Per essere efficace, il messaggio rivolto ai giovani deve essere autentico e provenire da chi ha vissuto sulla propria pelle il problema dell’alcolismo. Il racconto delle esperienze personali, il confronto e il sostegno reciproco rappresentano il cuore dell’iniziativa social di A.A., che vuole trasmettere un concetto fondamentale: dall’alcolismo si può uscire.

L’importanza del supporto nei Gruppi di A.A.

Oltre all’impegno sui social, Alcolisti Anonimi continua a promuovere i suoi Gruppi di auto mutuo aiuto, considerati strumenti indispensabili per chi decide di intraprendere un percorso di recupero. L’accoglienza dei nuovi arrivati e il coinvolgimento attivo nei Gruppi sono elementi chiave per costruire un senso di comunità e facilitare il cammino verso la sobrietà.

L’alcolismo giovanile è una sfida complessa che richiede un impegno costante. Attraverso i social media, Alcolisti Anonimi vuole offrire un’alternativa, un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà. L’invito è quello di seguire i profili ufficiali di A.A., partecipare alle discussioni e condividere contenuti per amplificare il messaggio di speranza.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale alcolistianonimiitalia.it, scrivere a info@aaitaly.it o chiamare il numero verde 800411406.

Segui Alcolisti Anonimi APS sui social:

Facebook: alcolistianonimiaps

Instagram: alcolistianonimiaps

TikTok: AlcolistiAnonimiAPS

YouTube: AlcolistiAnonimiAPS

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1