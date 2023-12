Diminuendo il consumo giornaliero di sale di una piccola quantità (un cucchiaino da tè), si possono ottenere gli stessi risultati di una terapia farmacologica per controllare la pressione. Chi poi è già in uno stato ipertensivo, può evitare di ricadervi. È questo il messaggio di uno studio che, nella sua semplicità, è anche uno dei primi a dimostrare, senza possibilità di equivoco, la potenza di una modesta riduzione del consumo di sale.

Sale e pressione: lo studio

A realizzarlo sono stati i ricercatori della Northwestern University di Chicago, del Vanderbilt University Medical Center e dell’Università dell’Alabama. Gli scienziati hanno arruolato a tale scopo circa 200 persone di età compresa tra i 50 e i 75 anni. I partecipanti avevano condizioni di vario tipo: pressione normale, alta ma tenuta sotto controllo con i farmaci, elevata e non responsiva alle terapie farmacologiche, oppure alta e non trattata.

Come illustrato su JAMA, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi che hanno seguito per una settimana una dieta con elevate quantità di sale, oppure una a ridotto tenore di sale. La settimana successiva, i due gruppi hanno alternato il tipo di regime, secondo uno schema chiamato crossover. La dieta con alti livelli di sale prevedeva l’aggiunta, all’alimentazione abituale, di 2.200 milligrammi (mg) di sodio. Quella a ridotto contenuto di sale si limitava a una quantità totale giornaliera di 500 mg. La quantità massima consigliata di sodio è al di sotto dei 1.500 mg quotidiani. Nel giorno precedente l’inizio della dieta, tutti i partecipanti sono stati dotati di un dispositivo per il monitoraggio della pressione da indossare nelle 24 ore.

I risultati della ricerca

Già dopo una settimana l’effetto è stato evidente. Chi ha seguito una dieta con poco sale, infatti, a prescindere dalle sue condizioni iniziali, ha mostrato una diminuzione media della pressione sistolica di 7-8 millimetri di mercurio (mm Hg) rispetto a chi apparteneva al gruppo del sale in eccesso. Inoltre hanno avuto una riduzione di 6 mm Hg rispetto ai loro stessi valori precedenti, cioè ottenuti con la dieta abituale. E il calo si è visto anche dopo l’inversione, a dimostrazione del fatto che bastano pochissimi giorni per ottenerlo. Ma spostamenti dei valori di pressione di questa entità sono anche quelli che si ottengono con le normali terapie.

Interessante, poi, anche la percentuale di soggetti che hanno mostrato una risposta: attorno al 72%, cioè di poco inferiore ai tre quarti. Numero che dimostra come questo intervento possa essere efficace per la maggior parte delle persone.

I consigli dei ricercatori

Secondo gli autori vale, per il sale da cucina, ciò che è già dimostrato per altri interventi sullo stile di vita come l’attività fisica o il fumo di sigaretta. Anche piccole modifiche hanno un’azione positiva, ed è sempre meglio attuarle, anche quando si è in età avanzata. Inoltre, sempre secondo loro, questi dati potrebbero portare a un ripensamento dei limiti di consumo raccomandati dalle autorità sanitarie, che potrebbero portarli a un livello inferiore rispetto a quello attuale. Visto che mediamente, in molti Paesi, il consumo di sale è doppio rispetto a quanto sarebbe consigliabile, porre dei limiti ancora più stringenti potrebbe sembrare irrealistico. In realtà, invece, potrebbe sensibilizzare ulteriormente sia la popolazione che i medici a fare di più, tenendo presente che ciò allontanerebbe il rischio di dover ricorrere ai farmaci.

Tra l’altro, i partecipanti hanno mostrato un’ottima tollerabilità alla dieta iposodica. Come hanno concluso i ricercatori di Chicago, gli alimenti a ridotto tenore di sodio sono ormai ampiamente commercializzati e non hanno prezzi significativamente superiori rispetto a quelli classici: chiunque può proteggere il proprio cuore e i propri vasi, semplicemente facendo la scelta giusta ogni giorno.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, iStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1