Com’è noto, lo stucchevole slogan con cui il no vax Robert F. Kennedy Jr, segretario per la salute dell’amministrazione Trump, ha denominato il suo programma è Make America Healthy Again (MAHA), cioè Rendiamo gli americani di nuovo sani, che evoca quello più generale del presidente, Make America Great Again. L’idea di rendere gli americani più sani, però, funziona a fasi alterne, ossia è valida quando una certa battaglia corrisponde all’ideologia trumpiana oppure, più prosaicamente, quando non disturba interessi commerciali più grandi. Quando rischia di entrare in rotta di collisione con i grandi sostenitori del presidente o del Partito Repubblicano, improvvisamente impallidisce fino a sparire, o a essere insabbiata.

E questo è esattamente quello che è successo a un atteso studio sui rischi del consumo di alcolici, autentica piaga della società americana e responsabile di almeno il 5% dei decessi per cancro negli Stati Uniti, che è stato portato avanti per quasi tre anni, finanziato con il denaro dei contribuenti, e mai pubblicato, prima che le sue conclusioni turbassero i sonni di qualche lobbista.

La storia del rapporto sull’alcol insabbiato

A portare alla luce l’insabbiamento è stato il sito Vox, che ha ricostruito quanto avvenuto. Nel 2022, il presidente Joe Biden aveva finanziato l’Alcohol Intake and Health Study, con lo scopo, tra l’altro, di fornire dati per la nuova versione delle Linee guida alimentari per gli americani (edizione 2025), aggiornate ogni cinque anni.

Il rapporto era pronto già in estate, ma poiché conteneva espliciti riferimenti ai danni associati all’alcol anche assunto in minime quantità, e invitava a dare indicazioni affinché si riducesse il consumo, Kennedy ha iniziato a temporeggiare, affermando che il documento (circa 500 pagine di dati) era incomprensibile, mentre la lobby dell’alcol metteva in giro voci che i suoi estensori avevano conflitti di interessi (non si sa bene quali). Fino all’epilogo, la dichiarazione che l’amministrazione Trump non intende pubblicare il rapporto. Addirittura, a settembre, il Congresso ha presentato la proposta di tagliare i fondi al comitato interagenzia che aveva redatto il rapporto.

Il rapporto ‘rivale’

Nel frattempo è stato pubblicato un rapporto più favorevole, a cui ha partecipato almeno uno scienziato legato all’industria dell’alcol, che non contiene inviti a scoraggiare le bevute. Anzi: il documento continua a sostenere la credenza, ormai smentita dalla letteratura scientifica, che un consumo moderato di alcol abbia effetti benefici sulla salute, e che le prove di un legame tra alcol e cancro siano limitate (nonostante l’etanolo sia da anni classificato come un cancerogeno certo per gli esseri umani).

Mentre tutta la comunità scientifica si è subito schierata a favore del rapporto abortito, che abbassava molto il quantitativo di alcolici ‘permesso’, ricordando che anche un solo bicchiere al giorno è associato a un aumento del rischio di morte, i produttori hanno festeggiato, riproponendo tutto l’armamentario delle solite argomentazioni che si sentono anche in Italia, dove i ministri sono sempre pronti a sottolineare i benefici degli alcolici.

Eppure nel 2022 l’OMS ha ricordato che non esiste alcuna quantità sicura, e lo stesso hanno ribadito più volte agenzie sanitarie, società scientifiche ed esperti, come ricorda, tra gli altri, un lungo articolo dei ricercatori dell’università di Stanford pubblicato in agosto per rinfrescare la memoria a tutti.

La lotta di RFK Jr contro le tossine (ma non l’alcol)

Le decisioni di Kennedy in questo caso hanno suscitato qualche scalpore, perché lo stesso Trump in campagna elettorale si era impegnato esplicitamente a varare leggi più restrittive. Trump ha perso un fratello a causa dell’alcolismo, ed è notoriamente astemio. Lo stesso Kennedy, ex alcolista, ha più volte affermato di voler liberare la salute degli americani dalle indebite ingerenze delle aziende e, in special modo, da tutta una serie di tossine che, secondo lui, intossicano le persone. Ma poi, nonostante le buone intenzioni, deve essere successo qualcosa, come ricorda anche sito Stat News, e come sottolinea il New York Times. O forse l’alcol non rientra tra le tossine che ha in mente Kennedy.

Le tendenze antiscientifiche di RFK Jr

Del resto, questo comportamento è la cifra dell’amministrazione Trump. Pochi giorni fa lo stesso Kennedy ha intimato a una delle riviste medico-scientifiche più autorevoli del mondo, Annals of Internal Medicine, di ritirare uno studio danese che ha sancito ancora una volta, e con dati di oltre 1,2 milioni di bambini, ciò che la comunità scientifica sa da decenni, e cioè che i vaccini e l’autismo non hanno nessuna relazione. Gli Annals hanno detto di no, ovviamente, anche perché lo studio aveva seguito criteri molto stringenti e aveva passato tutte le revisioni, ma si è trattato di un fatto mai successo prima, di una pressione indebita e preoccupante che si aggiunge alle minacce, ai ricatti alle università, ai tagli alla ricerca sgradita, ai licenziamenti degli scienziati non allineati. Una deriva agghiacciante, per la comunità scientifica dei Paesi democratici, che non ha precedenti, e che avrà ripercussioni per molti anni.

Se a questo tipo di approccio ideologico si aggiunge il desiderio di compiacere le grandi aziende, la preoccupazione per la salute dei cittadini, che non dovrebbe avere alcun colore politico, e che le amministrazioni dovrebbero tutelare, non può che aumentare.

