Lo shopping natalizio cambia. Nell’anno della pandemia i regali continuano a comparire sotto l’albero, ma seguono percorsi diversi. Molti consumatori li compreranno online, per la prima volta. Il budget di spesa per tanti è ridotto, sia per le ristrettezze economiche sia perché gli spostamenti sono limitati, quindi sarà difficile o impossibile scambiare doni con tutto il parentado e l’intera cerchia di amici. Lo shopping natalizio quindi continua ma in modo un po’ diverso.

L’agenzia Help Consumatori, basandosi sui dati di Klarna (fintech di servizi di pagamento e di acquisto), riferisce di un’indagine fatta a novembre su un campione di oltre mille persone adulte. Secondo lo studio, lo shopping natalizio di quest’anno concentra diversi acquisti online. Il 58% degli intervistati comprerà i regali attraverso l’e-commerce, in via prevalente o esclusiva. I cambiamenti nelle abitudini di consumo, assunti per forza, scelta o necessità e legati alla pandemia, coinvolgeranno anche i regali. Anche per rispettare il distanziamento, diversi consumatori si stanno orientando allo shopping natalizio online.

“A fare da protagonista, quest’anno più che mai, sarà l’e-commerce: la maggioranza del campione, infatti, prevede di acquistare principalmente (44%) o esclusivamente (14%) online” dice Klarna nella sua indagine. Si tratta di scelte differenti rispetto al passato, che stanno conquistando il quotidiano di molte famiglie: quasi il 40% degli italiani, infatti, quest’anno incrementerà lo shopping natalizio effettuato online, seguito da un 16% che acquisterà su piattaforme digitali per la prima volta. Il 12% degli italiani comprerà in un punto vendita. Solo il 6% dichiara di escludere del tutto lo shopping natalizio online.

C’è un 5% di italiani che rinuncerà allo shopping natalizio e alla corsa ai regali. Con punte più alte in alcune regioni: il 24% in Veneto, il 17% in Lombardia (dove molti sceglieranno però di comprare in negozio), il 12% in Emilia Romagna. Il 53% degli intervistati dice che ridurrà la spesa, sia per le difficoltà economiche causate dalla pandemia (53,5%), sia per l’impossibilità di scambiare i doni con amici e parenti (31%). A fare più regali saranno gli over 75 anni e i giovani sotto i 25 che tenderanno in maggioranza a mantenere lo stesso budget dello scorso anno o a spendere di più. Meno soldi per i regali, dunque. Il 52% destinerà allo shopping natalizio fra 100 e 300 euro, mentre il 18% contrarrà il budget fra 50 e 100 euro.

I regali sotto l’albero – prosegue Help Consumatori – seguiranno invece la tradizione per quanto riguarda cosa regalare. “Tra i prodotti acquistati rigorosamente online, abbigliamento e calzature la fanno da padroni: a sceglierli come regalo di Natale, quasi la metà degli italiani (49%), tra questi poco più del 50% sono donne – dice l’indagine – Seguono i prodotti tecnologici, quelli di bellezza e di intrattenimento (tra cui libri, musica e film), scelti rispettivamente dal 45%, 37% e 35% degli intervistati. Tra gli evergreen, i giocattoli (32%), dono privilegiato dei nonni over 75enni (64%)”. Ci saranno ancora gioielli e accessori, elettrodomestici, articoli per la casa, per la salute e la cura della persona.

© Riproduzione riservata

