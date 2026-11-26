Crescono le allerte alimentari in Europa. Le contaminazioni microbiologiche si confermano la principale causa di segnalazione, seguite da pesticidi e micotossine.

Più allerte per alimenti a rischio, più segnalazioni riguardanti prodotti di origine italiana e più notifiche gestite a livello nazionale. È il quadro che emerge dalla relazione annuale sul Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) per il 2025, pubblicata dal Ministero della Salute. Nonostante un lieve calo del numero complessivo delle notifiche europee, le allerte sono aumentate di oltre il 10%. Le contaminazioni microbiologiche si confermano la principale causa di segnalazione, mentre sul fronte delle malattie a trasmissione alimentare il Ministero ammette che il fenomeno in Italia è probabilmente sottostimato.

Aumentano le allerte alimentari

Più in dettaglio, nel 2025 il RASFF ha ricevuto 5.206 notifiche, in leggero calo rispetto all’anno precedente. A diminuire sono soprattutto i respingimenti alla frontiera, passati dai 1.670 del 2024 ai 1.401 del 2025 (-16,1%). Aumentano però le notifiche di allerta, passate da 1.282 a 1.415 (+10,4%), che rappresentano il 27,2% del totale. Le notifiche di allerta, a differenza di altre tipologie di segnalazione, riguardano rischi gravi per i quali è necessario intervenire rapidamente. Una notifica su cinque è legata al rischio microbiologico, principalmente Salmonella, Listeria monocytogenes ed Escherichia coli. Seguono i residui di pesticidi (16%) e le micotossine (14%). Tra i pesticidi non autorizzati nell’Unione Europea più frequentemente rilevati figurano il clorpirifos e il clorpirifos-metile.

Le categorie di alimenti segnalate più di frequente sono frutta e ortaggi (1.033 notifiche), frutta secca e semi (649), e integratori e alimenti dietetici (409). È in forte aumento anche la categoria dei prodotti di confetteria che in un anno ha visto un incremento del 43% delle segnalazioni al RASFF.

I numeri italiani

Per quanto riguarda il nostro Paese, l’Italia nel 2025 ha inviato al RASFF 485 notifiche, al quarto posto dietro Paesi Bassi, Germania e Francia. Le segnalazioni di prodotti di origine italiana invece sono state 226: numero che mette il nostro Paese in ottava posizione. Il maggior numero di segnalazioni riguarda prodotti di origine turca (477), seguiti da quelli provenienti da Cina (327) e Paesi Bassi (323).

I prodotti italiani più segnalati al RASFF sono frutta e ortaggi (48), cereali e prodotti da forno (29) e carne diversa dal pollame (14). Le principali cause delle notifiche sono contaminazioni microbiologiche (62), presenza di corpi estranei (33) e residui di pesticidi (20).

Nel 2025 sono state registrate anche 349 notifiche relative a prodotti distribuiti esclusivamente sul territorio nazionale, in aumento di quasi il 15% rispetto all’anno precedente. Nell’85% circa dei casi il rischio è stato classificato come serio o potenzialmente serio. Le segnalazioni riguardano soprattutto carne di pollame (92), altre carni e derivati (47) e molluschi bivalvi (45). A livello nazionale il peso delle contaminazioni microbiologiche è particolarmente elevato: la presenza di microrganismi patogeni è all’origine di oltre il 60% delle notifiche (211), seguita dai corpi estranei (23) e dai residui di pesticidi (20).

Le regioni che hanno trasmesso più notifiche nazionali sono Lazio (48), Lombardia (44) e Veneto (35). Per quanto riguarda invece la provenienza dei prodotti, ai primi posti si trovano Veneto (77), Emilia-Romagna (76) e Lombardia (27). Il dato interessante è che quasi due terzi delle notifiche nazionali (64,8%) scaturiscono dai controlli ufficiali degli organi competenti, e solo il 18,1% dall’autocontrollo aziendale: una percentuale nettamente al di sotto del dato europeo del 27%. Nelle conclusioni della relazione, il Ministero sottolinea la necessità di rendere più efficaci le attività di autocontrollo delle aziende, anche attraverso una maggiore attenzione alla scelta e alla verifica dei fornitori e ai controlli sulle materie prime.

Le malattie a trasmissione alimentare

La relazione del Ministero dedica anche un ampio capitolo alle malattie a trasmissione alimentare e alle difficoltà della loro sorveglianza, riconoscendo esplicitamente che queste patologie sono probabilmente sottostimate in Italia. Particolare attenzione è riservata a tre episodi: due focolai di botulismo balzati agli onori delle cronache nell’estate del 2025 e un cluster di listeriosi passato quasi sotto traccia.

I primi due episodi sono i focolai di botulismo verificatisi in Calabria e Sardegna nell’estate del 2025. Nel caso calabrese, che ha portato al ricovero di 24 persone, con 16 casi confermati e due decessi, le indagini epidemiologiche hanno individuato come probabile responsabile il consumo di panini con friarielli. Le indagini hanno portato a richiami di prodotti distribuiti anche all’estero e alla sospensione dell’attività produttiva. Il focolaio sardo, con otto casi e altri due decessi, è stato invece associato al consumo di street food durante una manifestazione e ha portato al richiamo precauzionale di due lotti di polpa di avocado utilizzata per la preparazione del guacamole.

Il terzo caso riguarda invece un cluster di infezioni da Listeria monocytogenes ST451, che ha colpito 48 persone in 12 regioni italiane, con tre decessi nell’arco di sei anni. Le indagini epidemiologiche hanno evidenziato il ruolo dei salumi e degli insaccati, senza però riuscire a dimostrare una fonte comune per tutti i casi. L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre ipotizzato che le operazioni di porzionatura e affettatura degli alimenti nelle cucine ospedaliere possano aver contribuito alla diffusione del patogeno attraverso contaminazioni crociate.

Nel 2025, inoltre, il punto di contatto nazionale del RASFF ha ricevuto 66 segnalazioni di malattie a trasmissione alimentare a cui non è seguita l’attivazione di una notifica nel sistema di allerta. Tra queste figurano 28 segnalazioni di infezioni da Escherichia coli produttore di Shiga-tossine (STEC) e 25 di botulismo sospetto o confermato.

In appena un terzo delle segnalazioni (23 su 66) è stato possibile individuare un alimento sospettato o accertato come responsabile della malattia. Un dato che evidenzia le difficoltà delle indagini epidemiologiche e della ricostruzione dell’origine delle contaminazioni alimentari.

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