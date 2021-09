La disfida del Prosek è in corso, la Commissione europea accoglie la domanda di registrazione della denominazione croata

Levata di scudi da parte delle istituzioni e delle associazioni di produttori e agricoltori italiani, in seguito alla notizia che sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale Ue la domanda di registrazione della denominazione tradizionale croata Prosek. Il Commissario Europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski ha valutato di poter procedere, vista la conformità ai requisiti di ammissibilità e la validità della domanda fatta dal paese balcanico, precisando che non vi è rischio di confusione da parte del consumatore. Il Prosek (un vino passito dolce) appartiene infatti a una categoria diversa dal Prosecco italiano ed è venduto in bottiglie nettamente distinguibili dalla Doc e dalla Docg venete.

Nei due mesi successivi alla pubblicazione sarà possibile presentare ricorsi e obiezioni motivate, che potranno contribuire alla decisione finale della Commissione europea. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, i consorzi del Prosecco Doc e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, la regione Veneto e le principali associazioni del mondo agricolo italiano, sono impegnate nel fare sistema per dire di no a quello che ritengono possa trasformarsi in un precedente pericoloso per il Made in Italy.

Nelle dichiarazioni ufficiali, si sottolinea la contraddizione tra la scelta di aprire la procedura per questa domanda di registrazione e la sentenza diffusa il 9 settembre scorso dalla Corte di Giustizia Europea sulla protezione dei prodotti a denominazione d’origine protetta e relativa allo Champagne. Il timore principale delle istituzioni e delle associazioni italiane è che il riconoscimento della specialità tipica croata dal nome molto simile al nostro Prosecco possa indurre in confusione i consumatori stranieri residenti fuori dai confini nazionali, danneggiando le esportazioni di un prodotto in grande ascesa, che rappresenta una delle voci più importanti dell’export, ormai leader davanti allo Champagne, con un record storico del +35% nel primo semestre del 2021 (dati diffusi da Coldiretti).

© Riproduzione riservata; Foto: By Silverije – Own work, CC BY-SA 4.0 , AdobeStock

Chiara Cammarano

[aiuto]