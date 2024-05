I servizi sanitari dell’AULSS 7 Pedemontana hanno pubblicato le raccomandazioni utili per la corretta gestione delle attività dei cittadini privati che allevano animali da cortile – galline e conigli – ai fini dell’autoconsumo o che siano interessati ad avviarlo. Il documento “Pollai e dintorni. Istruzioni per l’allevamento avicunicolo per autoconsumo nell’AUSLL 7 Pedemontana” recita:

“Sebbene il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana sia uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, le norme comunitarie sull’igiene dei prodotti alimentari non si applicano alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico il cui ambito rimane escluso dal campo di applicazione del controllo ufficiale messo in atto dalle autorità competenti locali in materia di sicurezza alimentare (ASL). Con questo documento i servizi veterinari dell’AULSS 7 Pedemontana intendono fornire indicazioni a chi possiede un piccolo allevamento di animali da cortile ai fini dell’autoconsumo, o è interessato ad avviarlo, indicando gli obblighi e fornendo le raccomandazioni utili per la corretta gestione di queste attività”.

Regole più stringenti per i pollai

Per chi si vuole cimentare in queste attività, gli adempimenti diventano sempre più complicati a seguito della recente rivisitazione della disciplina apportata dal Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) e dal collegato Manuale Operativo per la Gestione del Sistema I&R. Ad oggi solo gli allevamenti familiari a numerosità ridotta (inferiore a 50 capi di pollame e/o 25 fori di conigli), preesistenti al 14 giugno 2023, non devono espletare una serie di obblighi di gestione anagrafica informatizzata. Tuttavia la disciplina della materia, come tutte in ambito legislativo, essendo in continua evoluzione, non permette di fare previsioni sul futuro.

Ma da dove arriva la necessità di restringere le regole per i cittadini che vogliono avere un pollaio? Al di là delle questioni di igiene e sicurezza degli alimenti e del benessere degli animali messe in luce nel documento, traspare anche la necessità di monitorare la diffusione di malattie zoonotiche, in primis l’influenza aviaria. Ciò traspare dal primo requisito strutturale richiesto per i pollai: “evitare contatti con i volatili selvatici ricoverando gli animali in ambienti chiusi, dotando di reti antipassero le aperture verso l’esterno”.

Influenza aviaria, rischio anche per le galline in cortile

La prima positività dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 nel pollame, nel secondo semestre 2023, è stata confermata il 13 novembre 2023 dal Centro di referenza nazionale (CNR). Dall’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, al 9 aprile 2024, a causa dell’elevata circolazione virale nel selvatico da settembre 2022 ad aprile 2023, sono stati confermati in Italia quaranta focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei domestici che in parte hanno riguardato allevamenti rurali di piccole dimensioni. Il virus coinvolto in questi fenomeni epidemici, il sottotipo H5N1, non solo è responsabile degli attuali casi nei volatili selvatici e domestici, ma si è dimostrato capace di infettare anche i mammiferi.

La situazione merita sicuramente attenzione e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) monitora il territorio italiano con la pubblicazione degli aggiornamenti. L’ultimo di questi, datato 20 marzo 2024, evidenzia le zone dove le autorità locali hanno indivisuato l’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico. Nello specifico in Veneto, nella province di Padova, con il coinvolgimento di tacchini da carne, faraone e broiler, e Verona con i tacchini da carne. In Puglia, a Lecce, erano invece coinvolti allevamenti multispecie. La durata delle misure di controllo, generali e specifiche nelle zone di protezione e di sorveglianza, quando nota, si trova nel documento “Focolai in Italia”.

Monitorare anche i piccoli allevamenti con finalità ricreative e di autoconsumo, è un passo inevitabile per tenere sotto controllo il diffondersi delle epidemie da malattie aviarie.

