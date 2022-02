Nel mondo è poke mania: ma è davvero un piatto salutare come sembra?

Nel 2021, il piatto che ha ricevuto più ordinazioni, a livello globale, sulla nota piattaforma Deliveroo, è il Salmon Poke di Pokéria by NIMA di Firenze. Al secondo posto troviamo una specialità di Hong Kong, e al terzo la poke bowl con ingredienti a scelta (Build your own Poke Bowl) di Honi Poke, Londra. Insomma, questo piatto di origine hawaiana, che ha raggiunto le tavole europee solo pochi anni fa, è fra quelli di maggior successo nel mondo. E ha conquistato anche gli italiani che, oltre all’immancabile pizza, sempre molto gettonata, hanno cominciato a ordinare scodelle (le bowl) di riso e verdure, arricchite con pesce, pollo e salse. Questo piatto, che prevedeva in origine pesce crudo, viene declinato in numerose varianti e si presenta come alternativa salutare ai fast-food come pizza e hamburger.

Ne abbiamo parlato con Vittoria Zanetti, cofondatrice di Poke House, catena partita da Milano nell’aprile 2018, che oggi conta una settantina di locali in varie parti d’Europa e ha da poco annunciato lo sbarco in Usa, in quella California dove la stessa Zanetti aveva scoperto il poke.

“Le nostre bowl possono essere preparate con un gran numero di varianti – dice Zanetti – aspetto importante, perché riduce la possibilità di annoiarsi e anche chi consuma poke 2-3 volte alla settimana può gustare combinazioni diverse. La base può essere rappresentata da riso (bianco ‘normale’, basmati o integrale), quinoa, insalata o cavolfiore grattugiato e leggermente saltato. Un’alternativa, quest’ultima, molto gradita alle modelle e a tutte le persone più attente alla linea. La base riempie metà ciotola, e sulla superficie sono disposti gli altri ingredienti: metà di questo ‘disco’ è occupato dalla componente proteica che, nel formato ‘regular’, è data da due tipologie a scelta, fra salmone, tonno, gamberi, pollo, tofu o altro. L’altra metà è coperta da quattro porzioni di ingredienti ‘green’: pomodorini, carote, cetrioli, avocado o anche formaggio Philadelphia o feta. In cima viene cosparsa la componente ‘croccante’, come scaglie di mandorle, alga Nori o cipolla fritta, che è uno degli ingredienti preferiti. E per finire le salse: si spazia dal più salutare olio extravergine di oliva, alla salsa teriyaki e a diversi tipi di maionese.”

“Il pesce crudo marinato viene abbattuto secondo le norme di legge per evitare la possibilità di contaminazioni – spiega Zanetti – noi però offriamo anche molte alternative che prevedono ingredienti cotti, percepiti come più sicuri e forse anche più vicini al nostro gusto. La possibilità di sbizzarrirsi permette di creare combinazioni a volte impensabili, come il pollo insieme al pesce crudo. La salsa preferita dai nostri clienti è la maionese speziata (spicy mayo) e per la componente croccante va forte la cipolla fritta.”

Considerando la reputazione ‘healthy’ di questo piatto, abbiamo chiesto un parere a Michele Sculati, medico, specialista in scienza dell’alimentazione e dottore di ricerca in sanità pubblica. “Da un punto di vista nutrizionale il primo aspetto da notare è la variabilità dell’offerta, che rende possibile un gran numero di combinazioni: ne abbiamo calcolate più di 89 mila in un singolo locale. – Dice Sculati – Le differenze possono essere importanti: come base, per esempio, si può scegliere un cereale, oppure dell’insalata; come topping si può scegliere il mango, oppure l’avocado che essendo ricco di grassi ha il quadruplo delle calorie. A questo aggiungiamo la variabile della porzione: la maggior parte delle pokerie propongono due diverse dimensioni, alcune anche tre (small, regular o large)”

Le caratteristiche nutrizionali di questi piatti non sono specificate né nei punti vendita (in modo analogo agli altri ristoranti), né sui siti delle catene, quindi Sculati, con un approccio scientifico, ha ordinato, ‘smontato’ e analizzato due poke differenti, in porzione ‘regular’. Le tabelle mostrano i risultati e le foto dei piatti smontati.

Il grafico mostra che il poke 1 copre il 39% del fabbisogno energetico giornaliero, inoltre fornisce il 56% della quantità di grassi consigliata e il 72% delle proteine. Il poke 2, più magro per l’assenza dell’avocado, fornisce il 35% delle kcal consigliate, il 41% dei grassi e il 62% delle proteine. Nel poke 1, condito con salsa di soia, il sale rappresenta più di un quarto della quantità giornaliera consigliata.

“L’aspetto che colpisce maggiormente – dice Sculati – è relativo alle 700 kcal circa apportate per porzione, una quantità piuttosto elevata per un piatto ‘salutare’, e questo senza l’utilizzo di salse a base di maionese che avrebbero aumentato ulteriormente il carico energetico. Esistono porzioni più contenute, come i poke freschi e preconfezionati offerti per esempio da Esselunga o quelli a marchio DimmiDiSì che si attestano attorno alle 400 kcal, tuttavia si può rimanere delusi da questi ultimi se si è abituati alla varietà di scelta e alle porzioni disponibili in una pokeria.”

Tornando al poke campione su Deliveroo, la Pokeria Nima comunica che contiene 90 g (peso a crudo) di riso bianco, nero o integrale, 140 g di salmone, 50 g di avocado, 40 g di fagioli edamame (un tipo di soia), 30 g dell’alga goma wakame, 12 g di semi di sesamo e una salsa a scelta, quantità molto più elevate del piatto ‘sezionato’ da Sculati. Senza mettere in dubbio la qualità e la freschezza degli ingredienti, questa ‘abbondanza’ è certamente accolta con piacere da tutti i clienti!

“Una delle caratteristiche percepita positivamente è che il poke sia un pasto completo – fa notare Sculati – in cui coesistono cereali che forniscono carboidrati, alimenti fonti di proteine, verdura e frutta. Questo di solito è vero, anche se le quantità di verdura e frutta sono spesso inferiori alla porzione raccomandata (come nei due poke analizzati). Inoltre l’idea che in un pasto debbano esserci sempre sia fonti di carboidrati che di proteine non è racomandata da nessuna linea guida. Aggiungo che, recentemente, il prof. Mauro Lombardo dell’Università San Raffaele di Roma ha dimostrato che variare la distribuzione delle proteine tra i pasti principali non influisce sul calo di peso corporeo. Questo significa che un poke, in cui sono presenti fonti di carboidrati e proteine, non presenta necessariamente particolari vantaggi rispetto a un piatto di pasta condita con il pomodoro, alimento peraltro rappresentativo della dieta mediterranea in Italia e che, con tutto il rispetto per la dieta hawaiana, è considerata fra le più utili alla nostra salute”.

“Insomma – conclude l’esperto – sia per qualità che per quantità esiste una tale varietà di combinazioni che è difficile dare un’opinione complessiva da un punto di vista nutrizionale. In generale gli ingredienti proposti sono semplici e densi di nutrienti e, se si desidera fare una scelta salutistica, è possibile, ma bisogna prestare attenzione agli abbinamenti, alle porzioni e alle salse.”

© Riproduzione riservata Foto: depositphotos.com

Il Fatto Alimentare da 11 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette, pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso completamente gratuito a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le aziende inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e mantenere la nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora! Roberto La Pira Dona ora