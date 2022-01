È arrivata in italia la Peste suina africana. Scatta l’allerta in Piemonte e Liguria. Tre animali trovati morti

Dopo l’influenza aviaria che in poche settimane ha causato l’abbattimento di 13 milioni di polli, tacchini e altri volatili in Lombardia e in veneto, le autorità veterinarie sono alle prese con un focolaio di peste suina africana. Il primo virus è stato trovato a Ovada (Alessandria) in Piemonte nella carcassa di un cinghiale morto. Altri due cadaveri di cinghiali sono stati trovati a distanza di poche ore a Franconalto, sempre nell’Alessandrino, e a Isola del Cantone in provincia di Genova e il sospetto è che si tratti della stessa malattia. Le analisi sono affidate ai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. I motivi di preoccupazione sono tanti e legittimi perché si tratta di un virus estremamente contagioso e letale nel 90% dei casi. L’Istituto Zooprofilattico di Torino precisa che la peste suina non è trasmissibile all’uomo, ma si tratta di una delle più gravi malattie che può colpire la zootecnia ed è altamente trasmissibile tra i suini. Senza le dovute precauzioni, quindi, gli allevamenti sono considerati a grave rischio

La Peste suina africana è una malattia infettiva altamente contagiosa, tipicamente emorragica, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus che colpisce solo i suidi domestici e selvatici causando un’elevata mortalità. Ribadito il concetto che il virus non si trasmette all’uomo e che non ci sono rischi per la popolazione, il problema è che è molto stabile e che rimane infettante per diverse settimane anche nelle carcasse abbandonate. Il virus resiste ad un ampio range di pH e temperature (per anni nella carne congelata) ed è resistente all’autolisi. La Regione Piemonte ha già istituito una sorta di zona rossa, nei 54 comuni piemontesi identificati a rischio, e altri 24 sono stati segnalati in Liguria, e si attende per le prossime ore l’ordinanza ministeriale. Si dovranno fare sopralluoghi per cercare e recuperare le carcasse di animali morti da analizzare e per verificare se siano o meno positivi alla peste suina. Poi si tratta di alzare la vigilanza sugli allevamenti, per isolare eventuali animali contagiati.

Il virus ha iniziato a colpire nel 2007 in Georgia per poi propagarsi nell’ex blocco sovietico e in diversi paesi dell’Unione Europea (Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Serbia, Repubblica Ceca, Romania, Belgio, Slovacchia, Grecia, Germania). Più recentemente l’infezione è arrivata in Cina e si è diffusa anche in molti altri Paesi asiatici. Per combattere la malattia non esiste vaccino e non esiste cura: l’unica misura è il contenimento e quindi l’adozione di misura di sorveglianza per proteggere la fauna selvatica e i nostri allevamenti.

La Regione Piemonte ha chiesto ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’esercizio venatorio a tutte le specie. Inoltre, ha ribadito la necessità di rafforzare al massimo la sorveglianza nei confronti dei cinghiali e dei suini da allevamento e di innalzare al livello massimo di allerta la vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone.

