Peste suina africana: 156 casi in Italia fra Liguria, Piemonte e Lazio. Il Vietnam trova il vaccino

La Peste suina africana continua ad espandersi sul territorio italiano e le strategie adottate dalle autorità per arginare il problema sembrano poco efficaci (ne abbiamo parlato qui). Ai 137 casi registrati nelle zone della Liguria e del Piemonte dall’inizio dell’anno si sono aggiunti da qualche settimana altri 19 casi nel Lazio rilevati nei dintorni di Roma e uno nella zona di Rieti

A fronte di queste notizie poco rassicuranti che lasciano presagire la costante crescita della peste suina africana, dal Vietnam arriva la notizia diffusa dall’agenzia Reuters che il 1° giugno Hanoi ha annunciato di avere sviluppato con successo un vaccino da somministrare ai maiali per combattere la Peste suina africana. Ora c’è l’intenzione di produrre il vaccino e di commercializzarlo nei vari paesi interessati. La Peste suina africana è stata rilevata per la prima volta in Vietnam nel febbraio 2019 e l’anno scorso il paese è stato costretto ad abbattere circa il 20% degli animali. Qui sotto proponiamo un video realizzato dall’Autorità per la sicurezza alimentare europea (Efsa) in inglese con sottotitoli in italiano che descrive i problemi che crea la Peste suina africana

“La scoperta del vaccino è una pietra miliare dell’industria veterinaria”, ha affermato in una nota il vice ministro dell’agricoltura Phung Duc Tien. La peste suina africana è innocua per l’uomo, ma micidiale per maiali e cinghiali. Pur essendo nato in Africa, il virus si è diffuso in Europa e poi in Asia dove ha provocato la morte di centinaia di milioni di maiali in tutto il mondo. Secondo le prime notizie il vaccino garantisce un’immunità della durata di sei mesi, e sarà uno scudo per l’industria dell’allevamento di maiali e la produzione di suini a livello globale. Il vaccino è in fase di sviluppo da novembre 2019 in collaborazione con esperti statunitensi, e ha a suo favore cinque studi clinici condotti. La sua sicurezza ed efficacia è stata confermata dall’Agricultural Research Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Non sono stati forniti tempi per l’esportazione del vaccino o una stima della capacità di produzione del Vietnam.

© Riproduzione riservata; Foto: AdobeStock

