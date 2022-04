Pasqua: Altroconsumo indica i listini più convenienti per colombe e uova di cioccolato. Prezzi ridotti sino a 5 volte

Altroconsumo ha rilevato i prezzi di 45 marche di colombe e uova di cioccolato in 25 negozi e supermercati di Roma e Milano oltre a sei negozi online. La prima cosa che balza all’occhio è la differenza di listini. Per una colomba classica da un chilo si spende da un minimo di 2,74 euro (Maina) a un massimo di quasi 17 euro (Tre Marie) con una differenza del 520%. Costano di più quelle con ricette particolari o ripiene di creme: in questi casi il prezzo minimo sfiora i 4 €/kg (Balocco senza canditi) e quello massimo arriva a 24 €/kg (Tre Marie colomba “noir”, che costa quasi 19 euro ma pesa solo 800 g) con una differenza del 520%.

Le colombe confezionate più convenienti sono quelle con il marchio della catena dei supermercati, che nella stragrande maggioranza dei casi sono prodotte dalle stesse aziende leader di mercato (Maina, Paluani, Vergani…). Osservando i listini delle marche famose come: Bauli, Balocco, Maina, Motta, Vergani…, Altroconsumo ha rilevato differenze rilevanti (oltre l’80%) tra un’insegna e l’altra probabilmente dovute ad accordi commerciali stipulati con le singole aziende. Le colombe che hanno il marchio dell’insegna (Carrefour, Coop, Le Grazie, Favorina…) in genere mantengono un prezzo più stabile in tutti i punti vendita (vedi tabelle).

Colomba classica da 1000g Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min max Balocco Colomba classica 3,95 6,55 66% Bauli La colomba classica 4,95 8,09 63% Carrefour Colomba classica 3,29 4,49 36% Coop Colomba classica 4,69 5,89 25% Favorina (lidl) Colomba classica 4,49 4,49 0% Galup Colomba classica 9,90 12,90 30% Giovanni Cova & C La colomba pasquale classica 10,90 15,99 47% Le Grazie Colomba ricetta classica 3,99 3,99 0% Le Tre Marie La colomba tradizionale 9,90 16,99 72% Maina La colomba ricetta classica 2,74 4,95 81% Melegatti Colomba classica 3,99 6,29 58% Motta Colomba classica 3,49 6,50 86% Paluani Colomba soffice 5,99 9,90 65% Vergani Colomba classica 11,99 14,99 25%

Per le uova di cioccolato le differenze di prezzo sono meno vistose rispetto alle colombe e vanno dal 90% per la versione fondente al 253% per quella al latte, segmento in cui la scelta è anche molto più ampia. I prezzi variano moltissimo a seconda del tipo di sorpresa e al punto vendita. La qualità e il peso del cioccolato sono elementi che tendenzialmente influiscono meno sul costo: conta di più la licenza utilizzata per la sorpresa (personaggi dei cartoni animati, serie televisive, squadre di calcio…). Puntare sulle offerte delle catene di supermercati è molto utile. Altroconsumo ha verificato che la differenza di prezzo per lo stesso prodotto può andare oltre l’80%, soprattutto per quanto riguarda le uova di cioccolato al latte. Sulle uova al cioccolato fondente, destinate ad un pubblico più adulto, l’offerta e le differenze di prezzo sono inferiori.

La rivista dei consumatori ha confrontato i listini dei dolci pasquali con quelli rilevati nel 2013. Il prezzo medio delle uova di cioccolato in nove anni è calato del 10%, passando da quasi 50 €/kg nel 2013 ai 45 di oggi. Salgono invece del 40% i prezzi delle colombe, anche se scende del 10% il listino più basso rilevato tra le offerte. Questo significa che la concorrenza delle catene permette ai consumatori di spendere meno, a patto di saper cogliere la proposta più conveniente.

Uova di pasqua cioccolato al latte Formato in grammi Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min max Balocco Uovo di Pasqua cioccolato al latte Fast & Furious 240 6,99 10,45 49% Bauli Uovo Cioccolato superiore al latte Minions 190 6,99 10,49 50% Dolci Preziosi Uovo di Pasqua Chiara Ferragni 280 7,99 13,90 74% Dolfin Uovo di Cioccolato al Latte Finissimo Me Contro Te 250 8,99 14,59 62% Ferrero Kinder GranSorpresa Marvel Avengers 150 8,99 15,09 68% Ferrero Kinder GranSorpresa Maxi Disney Princess 220 12,99 16,59 28% Ferrero Kinder GranSorpresa Gigante Super Mario 320 17,99 21,85 21% Lindt Uovo cioccolato al latte extra spessore 300 12,90 12,90 0% Nestlè Uovo di Pasqua Cioccolato al latte e KitKat Bunny 210 7,49 13,69 83% Perugina Uovo di cioccolato al latte Thais con sorpresa 230 7,49 7,49 0% Perugina Baci Uovo Pasqua cioccolato al latte finissimo 380 11,99 14,90 24%

Ecco i consigli di Altroconsumo per risparmiare senza rinunciare al gusto e all’allegria della festa. Punta sulle offerte della grande distribuzione. Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono sottocosto e sono molto convenienti. Le colombe devono rispettare un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale. Il decreto fissa ingredienti obbligatori, facoltativi e metodo di produzione per cui è sempre garantito un certo livello di qualità. Non basta verificare il prezzo della confezione occorre anche controllare il prezzo al chilo. Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Scegliere bene il punto vendita, lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto sottocosto per fidelizzare la clientela.

Uova di pasqua cioccolato fondente Formato in grammi Prezzi in euro Differenza % (fra min e max) min max Balocco Uovo di Pasqua cioccolato fondente Casa de Papel 320 12,50 12,90 3% Bauli Uovo di Pasqua fondente Italia’s Got Talent 240 9,90 12,99 31% Ferrero Uovo Pasqua fondente cacao collection 250 9,90 9,99 1% Lindt Uovo cioccolato fondente extra spessore 300 12,90 12,90 0% Motta Preziose sorprese 210 5,99 7,99 33% Novi Uovo di Pasqua cioccolato fondente nero 210 8,99 9,99 11% Paluani Uovo Pasqua cioccolato fondente extra trudi sweet 240 10,99 10,99 0% Perugina Nero uovo di cioccolata fondente 85% 230 8,90 8,90 0% Walcor Uovo di Pasqua cioccolato fondente senza zucchero 200 5,99 6,98 16%

