Ma quanto costa il panettone? C’è chi lo compra a 3 € e chi lo fa pagare molto di più. Ma ne vale la pena?

Nelle giornate che precedono le feste natalizie le iniziative e gli eventi in cui si parla di panettone sono decine. Ogni giorno si alternano incontri, tavole rotonde, concorsi a premi, gare gastronomiche dove i pasticceri presentano panettoni di varia forma e genere, che verranno premiati per l’estro e la fantasia. Il più delle volte si tratta di interpretazioni elaborate dal maestro pasticcere che si inventa qualche cosa per migliorare, per abbellire, per rendere più ricco e attraente il dolce. La cosa difficile da capire è perché ci sia questa corsa per “migliorare” un prodotto dolciario che per le modalità di lavorazione, la quantità e qualità degli ingredienti non ha bisogno di aiuti per meritarsi il primo posto fra i dolci natalizi.

La sensazione è che le varianti alla ricetta tradizionale siano sempre più numerose e che in qualche modo riescono a inficiare il prodotto originale. Tutto è iniziato anni fa quando le grandi aziende pasticcere hanno esposto sugli scaffali dei supermercati panettoni senza canditi, senza uvette per poi aggiungere in superficie glasse improbabili e farcire l’impasto con strane creme. Adesso le varianti sono decine, c’è quello allo champagne, quello glassato con frutti esotici, quello arricchito con crema di pistacchi o altre mousse… Quest’anno è stato molto pubblicizzato il panettone con i marron glacé proposto da una grande catena di supermercati del nord-Italia. Presi dal forte desiderio di innovare, qualcuno ha addirittura pensato di confezionare panettoni per le persone celiache sostituendo l’ingrediente principale (la farina ). In questo caso, per fortuna, dopo il primo anno l’azienda ha dato un altro nome al dolce di Natale.

Visto che il disciplinare di produzione lascia forse troppo spazio alla fantasia dei maestro pasticceri, c’è il rischio che l’immagine del vecchio panettone preparato con farina, uova, burro, canditi e uvetta venga un po’ offuscata.L’altro aspetto che non può passare inosservata quando si parla di panettone è il prezzo. Le grandi marche (Maina, Motta, Bauli, Paluani ….) si possono acquistare nella catene di supermercati a un prezzo variabile da 5 a 6 €/kg, anche se quelli più grandi tendono a proporre spesso una marca in offerta a 3-4 €/kg. Ci sono poi i panettoni preparati da alcune grandi aziende come Maina, Paluani, Motta, ma confezionati con il marchio delle catene di supermercati che costano qualcosa in meno. Chi preferisce i panettoni delle stesse marche senza il classico contenitore di cartone, ma confezionati con carta argentata e nastrini deve spendere da 7 a 8 €/kg. Se l’acquisto viene fatto in pasticceria allora i listini raggiungono tranquillamente i 20 € per non parlare di quelli elaborati da qualche maestro pasticcere dove il costo raddoppia ulteriormente.

A questo punto è lecito farsi una domanda. Se i test di assaggio condotti negli ultimi anni da varie riviste assegnano sempre giudizi molto positivi a qualche prodotto firmato dalle grandi aziende dolciarie venduto a prezzi modici , come spiegare divari così evidenti di listino tra un’amaca e l’altra? Uno dei motivi è che i panettoni acquistati a 3-4 e/kg sono un evidente sottocosto, quasi un regalo che la catena di supermercati fa ai clienti per attirarli nel proprio punto vendita a fare la spesa di Natale. Il prezzo corretto dovrebbe essere il doppio e magari qualche cosa di più per i panettoni preparati con più cura e confezionati in modo più elegante. È difficile giustificare cifre superiori ai 20 euro richiesti dai panettoni classici artigianali, anche se preparati da grandi firme.

© Riproduzione riservata Foto: fotolia.com, depositphotos.com, stock.adobe.com

