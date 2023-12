“Per comprare al supermercato un litro di olio extravergine di oliva proveniente da olive raccolte in Italia bisogna spendere almeno 10 euro. In prospettiva i prezzi aumenteranno del 20%”. Le parole di Alberto Grimelli direttore del sito Teatro Naturale e considerato uno dei maggiori esperti del settore non lasciano spazio a dubbi. “La situazione è critica – continua l’esperto – perché la raccolta in Spagna è andata male e anche in altri Paesi come Grecia, Tunisia e Marocco l’annata non è delle migliori. Si stima un raccolto inferiore del 30-40% rispetto all’anno scorso e i prezzi all’ingrosso hanno subito un’impennata”.

Quanto costa l’extravergine italiano?

Anche in Italia la situazione è critica perché il raccolto non è andato bene e si è salvata solo la Puglia. Basta osservare i prezzi sugli scaffali dei supermercati per rendersi conto che pagare 10 € per una bottiglia da un litro di extravergine italiano di marca (non Dop) è normale. Osservando con attenzione si nota che la tendenza è di puntare a 11-12 euro. In Spagna, dove l’incremento dei prezzi è iniziato prima, il caro olio ha portato a una diminuzione del 37% dei consumi. In Italia non ci sono ancora dati, ma è facile prevedere una forte contrazione delle vendite seguita dalla riduzione dello spazio sugli scaffali dei supermercati e all’incremento delle vendite per oli di minor pregio come quelli di oliva e di semi.

Come si arriva a 10 euro al litro? “I conti sono presto fatti – prosegue Grimelli – consideriamo un costo medio di approvvigionamento di 8 euro al litro, a questo bisogna aggiungere 0,50 euro per spese di logistica e industriali e l’Iva. Alla fine si arriva a 9,7 euro/litro. Considerando il margine industriale del 5%, la nostra bottiglia quando arriva sugli scaffali del supermercato ha un prezzo di 10,2 euro (per l’olio extravergine comunitario si può ipotizzare 1-1,5 euro in meno). A questo punto si può solo dubitare di chi propone prezzi più bassi.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1