Nutri-Score contro Nutrinform Battery: quando la scienza e gli interessi dell’industria alimentare si scontrano

Continua in Italia la propaganda contro il Nutri-Score. In un articolo su Repubblica l’Associazione Formaggi Italiani Dop, che raggruppa i consorzi dei formaggi a denominazione di origine protetta, esprime il suo fermo no all’introduzione dell’etichetta a semaforo francese che verrà probabilmente adottata in tutta Europa. L’introduzione di un sistema di etichettatura degli alimenti che aiuti il consumatore a fare delle scelte consapevoli più salutari, è in linea con le più recenti indicazioni delle organizzazioni internazionali per la tutela della salute come l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il World cancer research fund (Wcrf). Un’etichettatura semplice e chiara sulle confezioni degli alimenti ha già dimostrato di funzionare poiché è in grado di orientare positivamente le scelte del consumatore.

In Italia è stata proposta un’etichetta alternativa, la Nutrinform battery, che in pratica è una ripetizione dei valori già presenti nella normale etichetta degli alimenti (che è riferita a 100 grammi) rapportata a porzioni standard (15, 30, 50, 80, 100, 150 grammi) con una grafica non intuitiva dove vengono rappresentate delle batterie da riempire con i nutrienti che si dovrebbero limitare nella dieta: calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale. La grafica è contro-deduttiva, poiché la batteria piena ha generalmente una valenza positiva, mentre in questa etichetta più sono piene le batterie e peggiore è la qualità nutrizionale dell’alimento considerato. La batteria piena rappresenta la quantità massima di quel nutriente che può essere assunta in una giornata e non deve essere superata… insomma, era difficile inventarsi una grafica con una logica così complessa e contorta.

L’obiettivo dell’industria alimentare e delle istituzioni italiane (Crea, Iss, ministero della Salute) era creare un’etichetta ‘non giudicante’, per non influenzare la scelta del consumatore. Anche la scelta di non adottare una scala cromatica (a semaforo), ma un unico colore (azzurro/blu) va in questa direzione. Il risultato è ottimo per l’industria alimentare, un po’ meno per le istituzioni italiane che dovrebbero tutelare la salute dei cittadini: il consumatore rimane stordito di fronte a cotanti numeri e non riesce a capire se deve limitare o meno il consumo di quel determinato alimento. Quindi, in questo modo, viene meno la funzione dell’etichetta che è quella di aiutare (i colori servono a questo) il consumatore a migliorare le sue scelte alimentari e le frequenze di consumo.

In Italia sono tutti contro il Nutri-Score francese: i produttori di prosciutti, di olio, lattierocaseari… addirittura i cuochi come riportato dall’articolo di Repubblica. Ciò è comprensibile quando i prodotti hanno una valutazione che si allontana dal verde e entrano nell’arancione o rosso. Il punto è che lo scopo del Nutri-Score non è tutelare i prodotti alimentari simbolo dell’eccellenza italiana, ma proteggere o migliorare la salute dei cittadini. Quindi ‘non bada’ al made in Italy, ma nemmeno al made in France o Germany. E il parere di Coldiretti, Federalimentare (o i cuochi) che vengono continuamente intervistati come se fossero le vere autorità per esprimere un giudizio sul Nutri-Score, non ha rilevanza perché ‘devono vendere’ e non tutelare la salute dei cittadini.

Ancora una volta, come in tanti altri articoli sull’argomento, in questo articolo di Repubblica viene evocato un attacco al made in Italy: “Vogliono colpire i nostri gioielli che tutto il mondo ci invidia. Non servono etichette a semaforo ingannevoli con colori sfavorevoli, ma una corretta informazione alimentare”. In realtà questa è una narrazione priva di ogni fondamento. Chi ha inventato il Nutri-Score è un professore di nutrizione che lavora in ambito epidemiologico, perché dovrebbe voler ‘attaccare l’Italia’? Tra l’altro la Francia e la Spagna, paesi ove è stato già adottato il Nutri-Score, hanno prodotti alimentari che sono simili a quelli italiani, che ricevono valutazioni identiche nelle stesse categorie (formaggi, salumi, olio).

Al di là delle opinioni di portatori di interesse che debbono vendere formaggi, prosciutti, merendine, snack o biscotti, oppure pareri (cioè opinioni personali) di nutrizionisti che dicono le solite ovvietà affermando che è importante la consapevolezza e l’educazione nutrizionale, quali sono le evidenze scientifiche in proposito? Che le etichette fronte-pacco funzionano per favorire delle scelte più salutari, ed è per questo che l’Oms e il Wcrf ne suggeriscono l’adozione.

Se volessimo usare una metafora calcistica e i sistemi di etichettatura fossero squadre di calcio, potremmo dire che il Nutri-Score batte la Nutrinform Battery per 45 a 2, perché questi sono gli studi in letteratura a sostegno dei due sistemi. Solo che i due goal/studi fatti dalla squadra italiana sarebbero stati fischiati e annullati dall’arbitro per fuorigioco, perché sono pagati da Federalimentare (dall’industria). Quindi l’etichetta a semaforo francese vince sulla Nutrinform Battery per 45 a zero! Ed è per questo che il Nutri-Score viene oggettivamente considerato una delle migliori etichette nutrizionali al mondo da parte di organizzazioni internazionali.

Come in ogni dibattito televisivo o intervista sull’argomento, anche nell’articolo di Repubblica viene intervistato un nutrizionista: “L’alimentazione non è fatta solo di un cibo o di un colore verde che dà l’idea di poterne mangiare a volontà o di un colore rosso che fa apparire un determinato alimento come proibito. Sono l’educazione e la consapevolezza nutrizionale a fare la differenza. Etichette a semaforo, oppure con lettere apposte come un voto scolastico sono ingannevoli rispetto alla reale natura del prodotto singolo, e alle quantità effettivamente consumate. In questo modo un pacchetto di patatine viene considerato più sano di una scatola di tonno”.

Il confronto tra patatine e la scatola di tonno non ha senso poiché il Nutri-Score serve in primis per confrontare alimenti all’interno della stessa categoria e eventualmente gruppi alimentari che possono essere scambiati tra loro come il pane con i biscotti/cereali da colazione, come indicato dalle Linee guida italiane per una sana alimentazione. Inoltre sia le patatine che il tonno hanno in media dei punteggi Nutri-Score simili.

“Sono l’educazione alimentare e la consapevolezza nutrizionale a fare la differenza”, certamente! Il problema è che in Italia lo stato è assente su questo punto e l’educazione nutrizionale è gestita da chi raggiunge milioni di persone alla TV pubblicizzando libri che sostengono tesi particolari non in linea con le linee guida Oms o italiane (i libri di Panzironi e di Mozzi sui gruppi sanguigni sono stati dei bestseller), o da coloro che gestiscono blog di nutrizione che sostengono diete completamente prive di carboidrati. Pochi sono i blog di successo gestiti da veri esperti in nutrizione.

Ma soprattutto l’educazione alimentare in Italia è fatta dalla pubblicità esplicita dei grandi marchi che raggiunge più volte al giorno milioni di adulti e bambini, e da quella implicita o indiretta fatta attraverso numerosi articoli (infomercial) su giornali o interviste alla TV di ‘esperti’ che non dichiarano mai i loro conflitti di interesse con le industrie alimentari o vitivinicole.

Il primo passo di un’efficace educazione alimentare, è il divieto di pubblicità di junk food, rivolta ai bambini. Poiché non ci sono fondi per campagne di educazione alimentare, basterebbe eliminare la pubblicità di prodotti poco salutari rivolta ai piccoli per ottenere risultati sorprendenti a costo zero. Ciò è in linea con le più recenti indicazione delle organizzazioni internazionali. Ma l’Italia su questi argomenti sembra stranamente impermeabile alle indicazioni delle istituzioni internazionali della salute.

Abbiamo evidenziato con pochi esempi che l’etichetta a batteria italiana è talmente complessa da risultare inutile visto che non consente un efficace confronto, né tra alimenti all’interno della stessa categoria, né tra prodotti di categorie diverse tra loro ma sostituibili, come pane e biscotti. Ciononostante in una recente pubblicazione alcuni autori italiani hanno criticato il Nutri-Score francese asserendo una superiorità della Nutrinform Battery italiana perché è ‘più informativa’. Nell’articolo gli autori si definiscono degli esperti sia nel trattamento che nella prevenzione dell’obesità. Probabilmente l’errore sta proprio in questo: chi è un esperto in diagnosi e terapia dell’obesità oppure fa ricerca di base (su colture cellulari, mediatori, tessuto adiposo…) in genere non ha competenze di prevenzione (*). E questo vale anche per tutti i nutrizionisti che rilasciano interviste alla TV o in giornali.

Correva l’anno 2005 e Margherita Caroli (pediatra ed esperta di nutrizione cosi concludeva un’intervista: “come mai l’Italia è così indietro nella lotta all’obesità in età pediatrica? Perché ci sono enormi interessi economici di vendita di prodotti fuoripasto ai bambini, perché l’unica forma corretta di lotta sta nella prevenzione, ma la prevenzione non paga in termini di immagine politica come fare il 118, mentre la pubblicità televisiva è un’ottima fonte di introiti economici per le emittenti pubbliche e private. Infine gli esperti chiamati dal ministero sono di estrazione ospedaliera e universitaria mentre questo è un problema di territorio. Né gli universitari, né gli ospedalieri hanno competenze di prevenzione, mentre hanno competenze di terapia, ma credere di poter fermare l’obesità in età pediatrica solo curando i bambini dopo che questi siano diventati obesi e come pretendere di svuotare il mare con un cucchiaino.”

Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos (gli autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interesse)

(*) Nota: Anche la prevenzione richiede delle competenze che un clinico o un accademico che si interessa di nutrizione/obesità in genere non ha. Coloro che lavorano per Oms e Wcrf si interessano specificatamente di prevenzione. Ecco un percorso di studi che può formare in questo ambito.

© Riproduzione riservata Foto: Afidop, AdobeStock

