La destagionalizzazione dei prodotti da ricorrenza e la scomparsa dei ritmi tradizionali a tavola

Siamo a inizio ottobre, a Milano si va ancora in maniche corte, il caldo anomalo perdura e le zanzare continuano a farci compagnia. Eppure, per chi entra al Carrefour Express di via Edolo, la percezione delle stagioni rischia di subire un cortocircuito. In prima fila, subito dopo l’ingresso, sono già spuntati panettoni, pronti ad accogliere i clienti.

Un fenomeno che, in realtà, non riguarda solo il Natale. Già in piena estate, ad agosto, negli store della catena Action facevano la loro comparsa caramelle, travestimenti e addobbi dedicati ad Halloween, con due mesi e mezzo di anticipo sulla tabella di marcia. E se lo scorso anno le grandi catene della Gdo – come Lidl – avevano aperto le danze della ricorrenza natalizia a metà ottobre, la spinta promozionale di questo autunno sembra voler battere ogni record di anticipo. La domanda sorge spontanea: che fretta c’è?

Le feste arrivano prima

Dietro questa maratona commerciale c’è una precisa strategia di marketing: la destagionalizzazione dei prodotti da ricorrenza. Diluire il periodo natalizio su un arco di oltre tre mesi serve a trasformare un dolce legato a un momento festivo in un acquisto d’impulso quotidiano. Il risultato, tuttavia, è una costante accelerazione del calendario consumistico che finisce per appiattire le stagioni. A questo ritmo, viene quasi da chiedersi se l’uovo di Pasqua non farà la sua comparsa direttamente sotto l’albero di Natale, tra la colomba e il pandoro.

Al di là dell’ironia e delle riflessioni sulle logiche della grande distribuzione, c’è un aspetto fondamentale che riguarda il valore del cibo e dei ritmi tradizionali. La magia e la tipicità dei prodotti delle feste risiedono proprio nella loro eccezionalità e nell’attesa. Presentare i panettoni sugli scaffali per un terzo dell’anno non solo snatura la tradizione, ma rischia di saturare il consumatore ben prima che il periodo natalizio sia effettivamente iniziato.

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