La guerra dei biscotti è cominciata. Il rischio è di vedere sparire dagli scaffali dei supermercati frollini e biscotti con un aspetto molto simile alle Macine, agli Abbracci, ai Pan di Stelle Mulino Bianco o alle Gocciole Pavesi.

Mulino Bianco porta in tribunale le imitazioni

L’ipotesi è tutt’altro che peregrina, visto che due settimane fa il tribunale di Brescia ha intimato a Tedesco (azienda produttrice) e a Sapori Artigianali (distributore) di interrompere la produzione e la vendita dei biscotti Amiconi, Gocciolotti e Maramao (venduti con la marca Il Borgo del Biscotto) perché del tutto simili rispettivamente agli Abbracci, alle Gocciole e ai Pan di Stelle del Mulino Bianco. La notizia è stata diffusa dal sito Alimentando, sempre bene informato sulle vicende che ruotano intorno al mondo dei supermercati. Il giudice di Brescia ha anche deciso che altre sei confezioni di biscotti della Tedesco troppo somiglianti a quelle del Mulino Bianco devono cambiare fotografie, grafica e colore della confezione.

L’azienda fornisce i biscotti nei 100 punti ODStore (specializzati nei prodotti dolciari) che dovranno interrompere la vendita entro 20 giorni dalla data della sentenza. Un ultimo appunto importante per capire il contesto è che la Tedesco da 14 anni produce biscotti di questo tipo mentre Barilla ha registrato il marchio dei tre biscotti due anni fa.

Un terremoto per i supermercati?

La Tedesco ha presentato reclamo contro la sentenza, ma questo non tranquillizza certo i manager di Conad, Esselunga, Coop, Carrefour, Iper e anche Aldi e Lidl che vendono decine di biscotti verosimilmente copiati da quelli del Mulino Bianco. I biscotti imitano non solo la ricetta (il che sarebbe ammissibile) ma anche e soprattutto la forma, le dimensioni, il colore e, in alcuni casi, l’aspetto della confezione. Tutti i consumatori sanno che i biscotti frollini con gocce di cioccolato Esselunga, Coop, Conad, Carrefour imitano o forse sarebbe meglio dire copiano le Gocciole Pavesi (proprietà di Barilla così come Mulino Bianco). Tutti i consumatori sanno che i biscotti frollini alla panna a forma di ciambella con un buco in mezzo marchiati Esselunga, Coop, Conad, Carrefour, Aldi e Lidl hanno la stessa forma delle Macine Mulino Bianco. Lo stesso paragone si può fare con tante altre tipologie di biscotti.

È abbastanza noto che le catene di supermercati quando devono introdurre un nuovo prodotto, di solito prendono come modello il leader di mercato e lo copiano sin nei minimi dettagli mettendo sulla confezione una foto praticamente identica all’originale.

Biscotti simili prezzi diversi!

Quando i supermercati espongono i biscotti sugli scaffali cominciano i problemi perché i prezzi sono inferiori del 50%! A questo punto i consumatori fanno le loro scelte, sapendo che le differenze fra il prodotto originale e quello imitato non sono sempre così importanti e che in tempi di crisi economica si può anche risparmiare sui biscotti.

Perché Barilla solo ora si è rivolta un giudice per chiedere il rispetto del marchio? Barilla ha registrato i marchi Gocciole, Pan di Stelle e Abbracci nel 2014 e sa perfettamente che sul mercato oltre a Tedesco ci sono aziende e catene di supermercati che imitano e copiano buona parte dei suoi prodotti. Dopo la decisione del giudice che sembra anche abbastanza comprensibile, è plausibile pensare che Barilla possa andare avanti e pretendere che i frollini copiati siano ritirati dagli scaffali?

La questione non è per niente banale. E visto che Barilla per il momento preferisce non commentare la sentenza, c’è chi ha qualche sospetto. “L’azione giudiziaria ha un valore simbolico – spiega a Il Fatto Alimentare Luigi Rubinelli, giornalista esperto del settore e collaboratore del sito Alimentando – visto che l’azienda Tedesco con le sue vendite non fa certo concorrenza a Mulino Bianco. Il vero scopo potrebbe essere quello di creare un certo disagio alle catene di supermercati, che rischiano di essere convocate in tribunale e doversi difendere dall’accusa di avere copiato i biscotti Mulino Bianco e di conseguenza sospendere la produzione“.

Cosa farà Mulino Bianco?

Se Barilla si impunta a far ritirare i biscotti copiati dagli scaffali, sarebbe un bel problema. A questo punto le ipotesi sono diverse. Per evitare contrapposizioni difficili da gestire le parti potrebbero concordare delle royalties o stabilire altre forme di compensazione. Sia chiaro, questi sono percorsi che non trovano per il momento riscontri, ma non sono così improbabili. Mulino Bianco l’anno scorso ha perso quote di mercato a favore dei concorrenti dei supermercati e cerca di recuperare. Forse ha trovato la strada.

