Le tecnologie sempre più avanzate permettono di scovare nano e microplastiche in cibi e bevande in quantità molto maggiore di quanto si pensava. La produzione mondiale di plastica si avvicina ai 400 milioni di tonnellate all’anno e sembra che ovunque gli scienziati cerchino questo materiale, nell’ambiente, lo trovino: dal fondo della Fossa delle Marianne, ai ghiacci dell’Antartide, fino alla cima del Monte Everest.

Anche gli studi condotti sugli organismi ne hanno mostrato l’onnipresenza. Minuscole particelle di plastica sono state trovate persino in esseri umani viventi, in due zone dove non erano mai state viste prima: nei polmoni di un paziente sottoposto a intervento chirurgico e nel sangue di donatori anonimi.

Microplastiche & company

Le microplastiche rappresentano, di fatto, un problema ormai noto a tutti e su cui è doveroso fare riflessioni approfondite, pur con tutte le cautele del caso. Le MP possiedono la capacità di assorbire e concentrare contaminanti ambientali (metalli pesanti, pesticidi, PCB e molto altro) per poi rilasciarli negli organismi che le ingeriscono, assieme alle sostanze di cui sono esse stesse fatte (ftalati, ritardanti di fiamma).

Secondo le statistiche si scaricano più di 30 milioni di tonnellate ogni anno nell’acqua o sulla terra. Inoltre molti prodotti realizzati con plastica, compresi i tessuti sintetici, rilasciano particelle mentre sono ancora in uso.

A differenza della materia organica naturale però, la maggior parte della plastica non si decompone in sostanze relativamente benigne. Semplicemente si divide e si ridivide in particelle sempre più piccole della stessa composizione chimica. Inoltre al di là delle singole molecole, non esiste alcun limite teorico a quanto piccole possano diventare.

Microplastiche nel corpo umano

Ma il recente, allarmante, studio condotto dal laboratorio Lamont-Doherty della Columbia University potrebbe gettare nuova luce sul problema, mettendo in discussione quello che finora sapevamo. O meglio, pensavamo di sapere. Ricorrendo a una sofisticata tecnica, con sensibilità e specificità senza precedenti, i ricercatori hanno approfondito un mondo completamente nuovo: il regno poco conosciuto delle nanoplastiche.

Derivate dalla ulteriore degradazione delle microplastiche, si ritiene che le NP siano più tossiche poiché le loro dimensioni ridotte le rendono molto più suscettibili di penetrare nel corpo umano. Secondo lo studio, sarebbero in grado di passare, attraverso l’intestino e i polmoni, direttamente nel flusso sanguigno e viaggiare da lì ad altri organi tra cui cuore e cervello.

Secondo un altro recente studio potrebbero anche essere in grado attraversare la placenta e raggiungere i corpi dei bambini non ancora nati.

Microplastiche: frammenti con dimensioni da 1 µm a 5 mm di lunghezza

Nanoplastiche: frammenti con dimensione inferiore a 1 µm

L’acqua in bottiglia

Chiaro è che sebbene i medici stiano ancora indagandone nel dettaglio i possibili effetti sull’organismo umano, già rilevarne la presenza desta non poca preoccupazione.

Lo studio americano ha approfondito la ricerca di frammenti in tre famose marche di acqua imbottigliata e commercializzata negli Stati Uniti. Si sono analizzate le particelle di plastica fino a soli 100 nanometri di dimensione. Per avere un’idea della dimensione basti pensare che i Coronavirus hanno dimensioni di 100-150 nm di diametro, circa 600 volte più piccolo del diametro di un capello umano.

Secondo i dati della Columbia University, in media un litro d’acqua contiene circa 240.000 frammenti di plastica, da 10 a 100 volte in più rispetto alle stime precedenti che consideravano principalmente particelle di plastica più grandi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha anche cercato di identificare la natura delle plastiche rilevate. Ne sono state individuate ben sette tra cui ovviamente il PET, polimero tipicamente usato per realizzare i contenitori di bevande. Ma la plastica rilevata in maggior quantità è stata, sorprendentemente, la poliammide: un tipo di nylon utilizzato nei filtri che purificano l’acqua prima che venga imbottigliata.

Sono state identificate anche altre materie plastiche (polistirolo, polipropilene, polietilene, polimetilmetacrilato e PVC) e a inquietare è la nota conclusiva presente nello studio. I sette tipi di plastica rilevati rappresentano solo circa il 10% di tutte le nanoparticelle trovate nei campioni e i ricercatori non hanno idea di cosa possa essere il resto.

Se tutte fossero nanoplastiche, ciò significherebbe che i frammenti realmente presenti potrebbero essere decine di milioni per litro.

