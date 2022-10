Listeria, il batterio killer che contamina gli alimenti. I prodotti a rischio e i consigli in cucina

Dopo il pesante bilancio di vittime (3) e di persone ospedalizzate (71) per aver mangiato würstel (non cotti prima del consumo come indicato in etichetta) prodotti dall’azienda Agricola Tre Valli e contaminati dal batterio Listeria monocytogenes (*), le notizie sull’argomento sono rimbalzate da una redazione all’altra creando allarmismo. Per tranquillizzare i media è scesa in campo anche l’Usl Toscana sud est per dire che, contrariamente a quanto diffuso da alcuni siti, non esistono pazienti colpiti da Listeria ricoverati in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena. Certamente il problema è serio perché si tratta di un batterio molto insidioso, in grado di provocare decessi e che contamina facilmente diversi alimenti (non solo i würstel di pollo). Particolarmente insidioso è il salmone affumicato a freddo, oltre che la carne cruda, i paté, i formaggi molli (soprattutto quelli erborinati o a crosta fiorita), preparazioni gastronomiche da consumarsi senza trattamento termico, il latte crudo e alcuni tipi di vegetali (ne abbiamo parlato qui). Anche l’Istituto superiore di sanità ha aggiornato da pochi giorni i consigli da seguire in cucina per limitare i casi di listeriosi visto in costante incremento di casi (negli ultimi giorni ci sono stati diversi richiami di prodotti che abbiamo segnalato). L’Istituto sconsiglia di consumare gli alimenti più a rischio alle donne in gravidanza alle persone immunodepresse.

“La Listeria monocytogenes – precisa Antonello Paparella, docente di Microbiologia alimentare all’Università di Teramo – oltre che nei prodotti di origine animale è sempre più presente nel cibo di origine vegetale, anche se non ha un ruolo significativo nella maggior parte degli ortaggi freschi, come invece viene indicato erroneamente da alcune fonti. Questo perché la vita commerciale degli ortaggi freschi è breve, e quindi la Listeria in genere non riesce a moltiplicarsi al punto da raggiungere la dose infettante. L’altro elemento da considerare è che il batterio, pur potendosi sviluppare a temperatura di refrigerazione, cresce lentamente, e per questo gli alimenti con shelf-life (vita di scaffale) inferiore a 5 giorni non sono considerati a rischio. Se la catena del freddo è rispettata, anche il pesce fresco e il sushi, contaminati accidentalmente da Listeria monocytogenes, non rappresentano un rischio significativo, perché il batterio in pochi giorni non riesce a raggiungere la dose infettante considerata a rischio”.

La caratteristica della Listeria è che, oltre ad essere pericoloso, sopravvive a temperatura ambiente (fino a 45°C) e si riproduce anche su cibo conservato in frigorifero a 4°C. Proprio in virtù di questa problematica e del costante incremento dei casi, l’Istituto superiore di sanità ha allestito uno specifico centro di coordinamento e di raccolta dei dati, che ha come fulcro la stessa piattaforma utilizzata per la sorveglianza genomica di Covid-19. In Italia i casi di Listeria nel cibo sono stati 202 nel 2019, ma negli ultimi anni il numero è in crescita per l’abitudine sempre più diffusa di consumare alimenti crudi più facilmente contaminati.

L’infezione si può presentare in forme diverse. Se la carica microbica è elevata, i sintomi si avvertono dopo una incubazione da 6 a 40 ore sono forma di sindrome gastroenterica febbrile con diarrea, dolori addominali e mialgia. “In questi casi – precisa il documento dell’Usl Toscana – la malattia si esaurisce senza trattamenti antibiotici dopo uno o due giorni. Molto più gravi possono essere le listeriosi ‘invasive’, che si verificano soprattutto in soggetti predisposti (donne gravide, feti, neonati, soggetti immunocompromessi, pazienti leucemici, anziani). Nelle donne in gravidanza, nel 20% dei casi può verificarsi anche un aborto, specialmente nel primo periodo di gestazione. Nei soggetti anziani o immunodepressi l’incubazione è estremamente variabile (da tre a 70 giorni) e la listeriosi si manifesta tipicamente sotto forma di setticemia, meningite, meningoencefalite e ascessi celebrali”. Per approfondire questo argomento leggi anche il documento di Epicentro.

Il ministero della Salute invita i consumatori a prestare massima attenzione alle modalità di conservazione, di preparazione e di consumo degli alimenti e di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sulla confezione, senza mangiare crudi alimenti che riportano sull’etichetta la dicitura “da consumarsi previa cottura”, come ad esempio i würstel. Secondo il ministero bisogna prestare attenzione anche a alcuni comportamenti in cucina:

quando si manipolano alimenti lavarsi spesso le mani, pulire di frequente tutte le superfici e i materiali che vengono a contatto con il cibo (utensili, piccoli elettrodomestici, frigorifero, strofinacci e spugnette);

pulire la superficie degli alimenti come meloni e cetrioli con una spazzola pulita;

conservare in frigorifero gli alimenti crudi e cotti avendo cura di metterli in contenitori chiusi in modo da evitare contaminazioni crociate;

cuocere accuratamente (in profondità) la carne e i prodotti a base di carne crude.

cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta;

non preparare con troppo anticipo il cibo da consumare previa cottura (in caso contrario conservarli in frigo e riscaldarli prima di portarli a tavola);

non utilizzare lo stesso tagliere o gli stessi utensili per lavorare alimenti crudi e cotti;

lavare frequentemente strofinacci ed asciugamani;

non lasciare i cibi deperibili a temperatura ambiente e rispettare la temperatura di conservazione riportata in etichetta.

(*) Secondo le autorità sanitarie la causa del focolaio sono stati i würstel di pollo mangiati senza averli cotti per 3-4 minuti, come indicato sulle etichette. I würstel erano prodotti dall’Agricola Tre Valli, che ha fatto un ritiro volontario dei lotti con data di scadenza dal 20/09/2022 al 05/12/2022 . I marchi ritirati dagli scaffali dei supermercati sono stati : Wudy Aia (Classico, Classico snack e Formaggio), Golosino Negroni, Töbias della catena di supermercati Eurospin, Salumeo dei supermercati Lidl e altre marche meno conosciute come Wür, Pavo, Golo, Salchicha. Purtroppo pochissimi organi di stampa hanno diffuso questa lista.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, Depositphotos, AdobeStock