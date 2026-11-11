L’idea vegetariana: Massimo Montanari spiega perché non mangiare carne è prima di tutto un fatto culturale

Non mangiare carne non è mai stata soltanto una questione di dieta. È una scelta, una presa di posizione e, prima di tutto, un’idea. A ricordarcelo è Massimo Montanari, tra i più autorevoli storici dell’alimentazione a livello internazionale, nel suo nuovo saggio L’idea vegetariana. Una storia in dieci quadri (Laterza, pp. 150, € 16).

Dopo aver esplorato le radici identitarie della nostra tavola in Amaro. Un gusto italiano — di cui avevamo già recensito la puntuale e affascinante analisi sulla nostra peculiare predilezione per le note amare —, Montanari torna in libreria per mostrare come dietro ciò che decidiamo di mettere (o non mettere) nel piatto vi sia sempre un concentrato di ciò che siamo o desideriamo essere.

Il saggio non segue una rigida cronologia, ma si snoda in dieci “quadri”, ovvero dieci grandi filoni argomentativi che nei secoli hanno sostenuto il rifiuto della carne. Lo storico distingue queste motivazioni in due grandi categorie: quelle “introverse”, legate all’individuo (la ricerca della salute, l’ascesi penitenziaria, la purezza spirituale o persino il semplice gusto personale), e quelle “estroverse”, che guardano all’esterno (il rispetto della vita e i diritti degli animali, la lotta alle ingiustizie sociali, la protezione dell’ambiente e il contrasto alla fame nel mondo).

In questo affascinante percorso, figure apparentemente distanti come Pitagora, i catari medievali, le suffragette vittoriane, Gandhi, John Harvey Kellogg e Peter Singer finiscono per condividere lo stesso spazio storico. Ognuno ha scelto di escludere la carne per ragioni radicalmente diverse, eppure tutti uniti dalla stessa consapevolezza: mangiare non è mai un’azione neutra.

Come di consueto, l’indagine storiografica di Montanari offre una chiave di lettura fondamentale per comprendere la contemporaneità. Con uno stile erudito ma di piacevole lettura, L’idea vegetariana è una riflessione utile a tutti, vegetariani e non. Comprendere le radici profonde e le ragioni storiche delle scelte altrui non solo arricchisce la nostra cultura alimentare, ma aiuta a superare i pregiudizi e le discriminazioni ideologiche, favorendo quel rispetto reciproco di cui il dibattito sul cibo ha oggi estremo bisogno.

“L’idea vegetariana. Una storia in dieci quadri” di Massimo Montanari. Editore: Laterza 16,00 euro

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