Il 30 ottobre incontro organizzato da EthicsGO per le imprese su greenwashing, certificazioni e tutela dei consumatori

Le dichiarazioni ambientali delle aziende devono essere sostenute da prove, non solo da slogan. È il tema al centro di “Green o greenwashing? La transizione ecologica tra tutela del consumatore e reputazione d’impresa”, il convegno organizzato da EthicsGO il 30 ottobre, dalle 9 alle 17.30, nello Spazio Convegni di Confindustria Verona (piazza Cittadella 12).

Durante l’incontro saranno presentati i risultati dell’indagine Gli italiani e il greenwashing, condotta da EthicsGO e SWG su mille consumatori e cento rappresentanti del mondo delle imprese. Si discuterà delle nuove norme europee contro i messaggi ambientali ingannevoli, degli strumenti per verificare le affermazioni di sostenibilità, delle certificazioni e dei rating ESG (il programma completo del convegno si trova qui).

Tra i relatori Giuseppe Patat (EthicsGO), Emanuele Riva (Accredia), Stefano Sibilio (UNI), Alessandra Dragotto (SWG), Francesca Bertelli (UnitelmaSapienza), Marco Macellari (CRIF) e Caterina Moro, che affronterà il greenwashing nella moda. Prevista anche la presentazione del libro di Patat Non è solo greenwashing. L’evento, riservato alle imprese, è gratuito con prenotazione obbligatoria e sarà trasmesso anche in diretta streaming.

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© Riproduzione riservata Foto: Locandina evento EthicsGo