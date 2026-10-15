Ogni mattina una nuova newsletter gratuita con gli articoli pubblicati il giorno precedente. Un servizio che si aggiunge alla tradizionale newsletter trisettimanale.

Il Fatto Alimentare cambia passo e lancia una nuova newsletter quotidiana. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, i lettori potranno ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica le notizie pubblicate sul sito il giorno precedente. Un modo semplice e veloce per rimanere aggiornati su sicurezza alimentare, richiami di prodotti, prezzi, etichette, nutrizione, pubblicità ingannevole e sul mondo che ruota intorno al cibo.

Questa novità risponde alla necessità di un’informazione più tempestiva e di facile fruizione. Ogni giorno pubblichiamo notizie, approfondimenti e inchieste che rischiano di sfuggire anche ai lettori più attenti. Con Il Fatto Alimentare Ogni Mattina sarà possibile ricevere un quadro completo degli articoli più recenti mentre si fa colazione.

Due newsletter, due modi di informarsi

La nuova newsletter quotidiana si affianca a quella tradizionale, che continuerà a essere inviata tre volte alla settimana agli oltre 60 mila iscritti. Quest’ultima continuerà a proporre una selezione di articoli e approfondimenti offrendo ai lettori la possibilità di recuperare le notizie che potrebbero essere sfuggite.

Le due newsletter sono gratuite e ognuno potrà scegliere di ricevere soltanto quella quotidiana, mantenere quella tradizionale oppure iscriversi a entrambe. Chi riceve già la newsletter tradizionale continuerà a riceverla senza dover fare nulla. Per avere anche l’edizione quotidiana sarà sufficiente effettuare una nuova iscrizione.

L’obiettivo è offrire un servizio più vicino alle esigenze dei lettori, senza rinunciare al rigore, all’indipendenza e all’attenzione al nostro pubblico che caratterizzano da 16 anni Il Fatto Alimentare.

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