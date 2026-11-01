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sentenza pubblicazione 2026.20.19
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Disposizione dell’Autorità Giudiziaria: estratto del dispositivo di sentenza tra Webb James S.r.l. e Opima S.r.l. / Devis Guerrini

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

In adempimento a quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Venezia con la sentenza n. R.G. 1000/2022, si riporta di seguito l’estratto del provvedimento (PDF) pronunciato dal Collegio composto dai magistrati dott. Lina Tosi (Presidente), dott. Chiara Campagner (Giudice) e dott. Maddalena Bassi (Giudice relatore ed estensore):

  1. R.G. 1000/2022 Sentenza n. 6649/2026 pubbl. il 15/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lina Tosi                                                                        Presidente

dott. Chiara Campagner                                                        Giudice

dott. Maddalena Bassi                                                           Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1000/2022 promossa da:

WEBB JAMES S.R.L.

rappresentato e difeso dall’avv. Ivett Paulovics

ATTORE

contro

DEVIS GUERRINI

rappresentato e difeso dall’avv. Federico Biancofiore

OPIMA S.R.L.

rappresentato e difeso dall’avv. Costantino De Miceli

CONVENUTI

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  • condanna i convenuti in solido a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
  • inibisce ai convenuti l’utilizzo dell’opera fotografica per cui è causa;
  • fissa una penale di € 1.000 per ogni violazione successiva dell’ordine di inibitoria;
  • dispone la pubblicazione della sentenza per estratto per la durata di trenta giorni sulla rivista telematica “Il Fatto Alimentare” da effettuarsi a cura dell’attrice e a spese della convenuta;
  • condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 11.946,00 per compensi ed € 1.063,00 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.

Venezia, 12/03/2026

Il Giudice Relatore

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi