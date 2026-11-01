Disposizione dell’Autorità Giudiziaria: estratto del dispositivo di sentenza tra Webb James S.r.l. e Opima S.r.l. / Devis Guerrini
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
In adempimento a quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Venezia con la sentenza n. R.G. 1000/2022, si riporta di seguito l’estratto del provvedimento (PDF) pronunciato dal Collegio composto dai magistrati dott. Lina Tosi (Presidente), dott. Chiara Campagner (Giudice) e dott. Maddalena Bassi (Giudice relatore ed estensore):
- R.G. 1000/2022 Sentenza n. 6649/2026 pubbl. il 15/04/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lina Tosi Presidente
dott. Chiara Campagner Giudice
dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1000/2022 promossa da:
WEBB JAMES S.R.L.
rappresentato e difeso dall’avv. Ivett Paulovics
ATTORE
contro
DEVIS GUERRINI
rappresentato e difeso dall’avv. Federico Biancofiore
OPIMA S.R.L.
rappresentato e difeso dall’avv. Costantino De Miceli
CONVENUTI
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti in solido a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- inibisce ai convenuti l’utilizzo dell’opera fotografica per cui è causa;
- fissa una penale di € 1.000 per ogni violazione successiva dell’ordine di inibitoria;
- dispone la pubblicazione della sentenza per estratto per la durata di trenta giorni sulla rivista telematica “Il Fatto Alimentare” da effettuarsi a cura dell’attrice e a spese della convenuta;
- condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 11.946,00 per compensi ed € 1.063,00 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 12/03/2026
Il Giudice Relatore
dott. Maddalena Bassi
Il Presidente
dott. Lina Tosi