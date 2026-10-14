Trasparenza nell’e-commerce alimentare e indicazione del prezzo per unità di misura: la segnalazione di un lettore e la posizione dell’azienda

Pubblichiamo la lettera di un lettore che segnala una presunta mancanza di trasparenza sul prezzo per unità di misura nell’e-commerce di Libera Terra. Di seguito riportiamo la segnalazione ricevuta e la risposta dell’azienda, che chiarisce la propria posizione rispetto alle normative vigenti.

La lettera

Ricordando il vostro articolo sulle imprecisioni nelle etichette dei cesti natalizi di Libera Terra — e la reazione risentita della cooperativa —, vi segnalo che il problema della trasparenza si ripresenta sul loro e-commerce.

Nella scheda di un multipack di olio extravergine d’oliva composto da 4 bottiglie, sono indicati il prezzo pieno e quello scontato (36,12 € per la confezione), ma manca del tutto l’obbligatorio prezzo al litro.

Considerando la cifra totale, senza l’indicazione dell’unità di misura un acquirente potrebbe facilmente pensare che si tratti di 4 bottiglie da un litro l’una, mentre solo scorrendo la pagina si scopre che sono da mezzo litro. L’indicazione al litro non compare nemmeno nella pagina del carrello al momento di pagare, dove il totale per appena 2 litri d’olio sale a ben 45,02 euro (comprese le spese di spedizione di 8,90 euro) e cioè 22,51 euro al litro!!!.

La risposta dell’azienda

Gentile Redazione, vi ringraziamo per averci inoltrato la segnalazione del vostro lettore, che abbiamo letto con attenzione.

Il multipack in questione riunisce in un’unica confezione due oli diversi: 2 bottiglie di Olio Extra Vergine d’Oliva DOP Valle del Belice Biologico e 2 bottiglie di Olio Extra Vergine d’Oliva IGP Calabria Biologico, ciascuna da 0,5 l, come riportato nella descrizione e nella sezione “Contenuto della confezione” della scheda. Secondo lo studio legale specializzato in legislazione alimentare che ci assiste, questa confezione rientra nell’esenzione prevista dall’art. 16, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per i “prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione”, per i quali non è obbligatoria l’indicazione del prezzo per unità di misura. Si tratta di una valutazione che stiamo comunque approfondendo. Allo stesso modo, la normativa non prevede l’indicazione del prezzo al litro nella pagina del carrello, anche se riconosciamo che si tratta di una buona pratica.

Ci permettiamo inoltre una precisazione: il prezzo per unità di misura si riferisce al solo prodotto e non comprende le spese di spedizione, che sono un costo distinto, indicato separatamente al momento dell’ordine e gratuito per ordini superiori a 70 € in Italia. Considerare il prezzo al litro del prodotto comprensivo anche delle spese di spedizione, appare obiettivamente inesatto, essendo queste ultime fisse o come sopra detto gratuite per ordini superiori ai 70 €.

Al di là degli aspetti normativi sopra citati, Vi ringraziamo per la segnalazione in quanto ci stimola a migliorare la comunicazione delle informazioni sul nostro sito di e-commerce. Il team Libera Terra

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos