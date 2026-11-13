Non tutti gli ortaggi confezionati seguono le stesse regole di etichettatura: la presenza o meno della data di scadenza dipende dalla tipologia.

Un sacchetto di lattughino biologico Alce Nero, esposto nel banco frigo insieme ai prodotti vegetali confezionati e di quarta gamma, riporta il lotto ma nessuna data di scadenza. Una lettrice ci chiede se l’etichettatura sia corretta e quali regole si applichino in questo caso. Abbiamo chiesto un chiarimento a Roberto Pinton, esperto di diritto alimentare.

La lettera sull’insalata Alce Nero senza scadenza

Buongiorno, vi contatto per porvi questa domanda. Stamane sono andata al Sole365 di Cava de’ Tirreni; al banco frigo dei prodotti vegetali e di quarta gamma ho preso un pacco di mix lattughino bio categoria II. Ho notato subito che la confezione non presentava una data di scadenza ma solo il lotto, e ho chiesto a un dipendente, il quale ha risposto che era del tutto normale perché il produttore non può assicurarsi della durata della freschezza del prodotto. Ho ribadito dicendo che non credo sia esatta l’etichettatura, e che vada apportata la data di scadenza. Il dipendente mi ha risposto di regolarmi in base al lotto di confezione che nel caso specifico LOTTOM05. Chiedo pertanto delucidazioni in merito e se ci sono aggiornamenti normativi che permettano questo tipo di confezionamento su un prodotto di II gamma.

Monica

La risposta di Roberto Pinton

Le norme italiane di interesse sono essenzialmente due.

La prima è la legge 13 maggio 2011, n. 77 che definisce i prodotti di quarta gamma come “prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva”.

Il successivo decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 3746 (ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con quelli della Salute e dello Sviluppo Economico) disciplina preparazione, confezionamento e distribuzione di tali prodotti, prevedendo l’obbligo di indicare “prodotto lavato pronto per il consumo” o “prodotto lavato pronto da cuocere”, la dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C” e quella “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”.

Il prodotto segnalato dalla lettrice non è però di quarta gamma, in quanto non è pronto per il consumo e non è stato né lavato né asciugato (è ben chiarito dall’evidente indicazione “lavare il prodotto prima del consumo”): a tutti gli effetti è un lattughino che, anziché essere presentato in cassetta per essere prelevato e pesato dal consumatore è già stato inserito in una busta.

Valgono quindi le disposizioni previste per gli alimenti in genere, in particolare dal regolamento UE n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Quando la data di scadenza è obbligatoria

Il regolamento comprende tra le indicazioni obbligatorie quella del termine minimo di conservazione («da consumarsi preferibilmente entro il …») o della data di scadenza («da consumare entro …»); la seconda deve essere utilizzata nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana.

Dall’obbligo, peraltro, lo stesso regolamento esclude alimenti per i quali non sarebbe pertinente: vini, bevande con un contenuto di alcol di almeno il 10 %, prodotti della panetteria e della pasticceria, che per la loro natura, sono generalmente consumati entro un giorno dalla fabbricazione, aceti, sale, zuccheri, caramelle e pastigliaggi a base di zuccheri aromatizzati e/o colorati, gomme da masticare. Esclude anche gli ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati o abbiano subito trattamenti analoghi.

Non si indica quindi il termine minimo di conservazione (né la data di scadenza) su un cespo d’insalata, su una testa di broccolo o su un grappolo di pomodoro proposti sfusi, ma neanche su una vaschetta di carote lavate o d’uva, su un sacchetto di patate o su una retina di limoni o di clementine: della freschezza, del livello di maturazione e dell’idoneità all’uso che intende farne il consumatore può rendersi conto con un semplice esame visivo.

Perché il lattughino è conforme

Per cui, dato che

Il prodotto segnalato non è classificabile come di “quarta gamma” e pertanto non è soggetto alle specifiche disposizioni per questa categoria di prodotti; Il prodotto è un ortofrutticolo che non è stato sbucciato, né tagliato (le foglie sono intere), né lavato (la confezione indica chiaramente “lavare il prodotto prima del consumo”), ma soltanto cernito. In sostanza la confezione – che è obbligatoria per i prodotti biologici- ha sia lo scopo protettivo dal punto di vista igienico che quello di velocizzare le operazioni d’acquisto, evitando al consumatore di dover prelevare il lattughino dalla cassetta per poi insacchettarlo e pesarlo;

la confezione segnalata è del tutto conforme alle disposizioni europee e nazionali applicabili e non emerge nessun elemento contestabile.

La distinzione sta tutta nella classificazione del prodotto: se si fosse trattato di un prodotto di quarta gamma, cioè pronto per il consumo, lavato e tagliato, bisognava indicata la data di scadenza, trattandosi di un prodotto né lavato né tagliato (del tutto analogo a uno proposto in cassettina per il self service) si ricade nell’esenzione prevista per gli ortofrutticoli.

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