Una lattina di olio extravergine Esselunga riporta il raccolto 2026/27 e un termine minimo di conservazione a novembre 2027. Un lettore ci chiede se le indicazioni siano coerenti.

Un lettore acquista in promozione una lattina da cinque litri di olio extravergine Esselunga e nota quella che gli sembra un’anomalia tra l’annata di raccolta indicata in etichetta e il termine minimo di conservazione. Dopo aver chiesto spiegazioni al punto vendita, si rivolge a noi per capire quali regole valgono per la durata dell’olio. Abbiamo chiesto un parere ad Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale.

La lettera

Buongiorno, segnalo quanto segue. Oggi ho acquistato una lattina da 5 litri di olio extravergine Esselunga in promozione a € 30 presso il superstore di Pioltello e ho notato una imperfezione: come potrete notare dalla foto in allegato si parla di raccolto dell’annata 2026/27 quindi durata 18 mesi, mentre sulla confezione la scadenza è novembre 2027!

Ho chiesto ragguagli e dopo aver parlato con il vicedirettore mi è stato chiarito che sulle lattine il termine di durabilità è di 12 mesi.

Non mi sembra vero, ho contestato e il vicedirettore mi ha detto che mi farà avere notizie dal responsabile acquisti e così resto in attesa. Vorrei avere un vostro parere: a mio avviso è olio della stagione passata e non è chiara la comunicazione

Ernesto

La risposta di Alberto Grimelli

È tutto regolare. Il termine minimo di conservazione è assegnato dal produttore/imbottigliatore e viene convenzionalmente identificato in 18 mesi ma non c’è alcun obbligo di legge perché lo sia. Con l’approvazione della legge europea 2015/16 la responsabilità è in capo unicamente al produttore.

L’equivoco nasce a causa della legge Mongiello o legge Salva Olio (legge 9/2013) che indicava un TMC massimo per legge di 18 mesi. Indicazione poi cancellata dalla legge europea citata per chiudere un contenzioso con Bruxelles. Le indicazioni del TMC sulla confezione della latta di olio Esselunga sono pertanto legali e regolari.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Esselunga, inviata dal lettore