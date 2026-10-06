Una nuova segnalazione di corpi estranei nei Sofficini Findus dopo quella pubblicata lo scorso aprile.

Un corpo estraneo sottile e appuntito trovato all’interno di un Sofficino Findus è al centro della segnalazione arrivata in redazione da una lettrice. Non è la prima volta che riceviamo una testimonianza di questo tipo sul prodotto: lo scorso aprile avevamo pubblicato il caso di alcuni filamenti scuri rinvenuti sulla panatura di altri Sofficini. Anche in questa occasione abbiamo contattato Findus per chiedere chiarimenti.

La lettera

Buonasera,

vi scrivo per segnalare quanto accaduto a mia figlia mentre stava consumando un Sofficino Findus. All’interno del prodotto ha trovato un corpo estraneo sottile, rigido e appuntito, lungo alcuni centimetri, che abbiamo fotografato insieme alla confezione. Vi invio le immagini perché vorremmo capire di che cosa possa trattarsi e come sia possibile che sia finito all’interno del prodotto.

Anna Grazia

La risposta di Findus

Gentile redazione,

in merito alla segnalazione ricevuta, desideriamo evidenziare che ogni comunicazione da parte dei consumatori viene presa in carico con la massima attenzione e gestita secondo procedure interne che prevedono specifiche attività di verifica e approfondimento.

La consumatrice ci ha contattato anche attraverso il nostro Servizio Consumatori e sono stati attivati i controlli previsti sul lotto indicato. Le verifiche effettuate, comprese le valutazioni sul processo produttivo e sulla documentazione di qualità disponibile, non hanno evidenziato anomalie né elementi che possano far supporre una non conformità del prodotto.

Siamo in contatto con la consumatrice e stiamo proseguendo le verifiche necessarie sulla segnalazione.

I Sofficini Findus sono prodotti in uno stabilimento che opera nel rispetto di rigorosi standard di qualità e sicurezza alimentare, certificato ISO 9001:2015 e BRC Ed. 9. Inoltre, il personale coinvolto nelle attività produttive riceve una formazione continua in materia di qualità, igiene e sicurezza alimentare.

Ad oggi non risultano ulteriori segnalazioni analoghe riferite al lotto oggetto della comunicazione e le analisi e i controlli effettuati nell’ambito del piano qualità confermano la conformità del prodotto.

Commento

Nella risposta di Findus non dice se la linea di produzione dei Sofficini sia dotata di sistemi automatici per individuare eventuali corpi estranei, come metal detector o apparecchiature a raggi X, strumenti utilizzati in molti stabilimenti alimentari. Si tratta di controlli importanti, anche se la loro efficacia dipende dalla natura e dalle dimensioni del materiale da intercettare.

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