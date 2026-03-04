Comprare kiwi sfusi può far risparmiare fino al 50% rispetto alle vaschette. Analisi dei prezzi tra varietà verdi e gialli

Dopo l’analisi sui prezzi delle mele, che aveva evidenziato differenze di costo fino a sei volte tra il prodotto base e quello premium, una nuova rilevazione di Fruitbook Magazine (FM) scatta un’istantanea sul mondo dei kiwi. L’indagine, condotta a fine febbraio in un punto vendita Extracoop di Bologna e integrata con i prezzi online di EasyCoop, ci restituisce un mercato più ‘equilibrato’ rispetto a quello delle mele, ma non privo di sorprese per il portafoglio.

Se per le mele il moltiplicatore arrivava a sei (come abbiamo riferito in questo articolo), per i kiwi la forbice di prezzo è più contenuta, attestandosi mediamente su un massimo di 2,5-3,5 volte tra il prodotto più economico e quello top di gamma.

Il fattore packaging e calibro

Uno degli aspetti più interessanti è l’impatto del confezionamento e della dimensione del frutto (il calibro) sul prezzo finale. Lo sfuso conviene, come dimostrano i kiwi verdi a marchio del distributore (Origine Coop) che costano 2,98 €/kg, mentre lo stesso prodotto, se venduto confezionato in vassoio, balza a 4,96 €/kg: un aumento significativo giustificato in parte dal servizio di confezionamento e in parte dal calibro maggiore (frutti più grandi).

Kiwi verde vs giallo

La vera distinzione di valore avviene però nel passaggio tra le varietà. Il kiwi verde rappresenta la base della categoria. Si va dai 2,98 €/kg dello sfuso fino ai 7,96 €/kg del brand leader Zespri. In questo segmento, il moltiplicatore massimo è appunto di circa 2,5 volte. C’è poi il kiwi giallo, a rappresentare il segmento premium. Qui i prezzi partono dagli 8,78 €/kg (Jingold) per arrivare ai 10,78 €/kg (Zespri SunGold). Ci sarebbe anche il kiwi rosso, ma non è stato preso in considerazione dall’indagine.

Carlotta Benini, autrice della ricerca pubblicato su Fruitbook Magazine, precisa che non è la confezione in sé a determinare il prezzo più alto dei kiwi, come si potrebbe dedurre da un confronto tra prodotti sfusi e confezionati. «Il packaging incide solo in minima parte mentre il fattore principale è il diverso posizionamento commerciale».

Un kiwi verde sfuso a marchio della distribuzione, ad esempio, non è paragonabile a un kiwi premium come Dulcis, anche se possono provenire dallo stesso produttore (Apofruit). In questo caso si tratta di referenze con caratteristiche molto diverse: Dulcis è infatti un kiwi verde senza peluria, con polpa particolarmente fondente e un gusto che combina l’acidità del kiwi verde con la dolcezza del giallo. Il packaging, aggiunge Benini, serve soprattutto a comunicare il carattere premium del prodotto e le sue caratteristiche qualitative, più che a incidere in modo significativo sul prezzo finale.

Il grado di maturazione

Anche il grado di maturazione può influire sulle modalità di vendita. «Un kiwi al giusto punto di maturazione non può sempre essere venduto sfuso», osserva l’autrice, perché diventerebbe troppo delicato da gestire sugli scaffali. Un discorso a parte riguarda poi il kiwi giallo, sempre più apprezzato dai consumatori per la dolcezza e la polpa succosa. Questa tipologia è commercializzata soprattutto da due marchi leader, Zespri e Jingold, che puntano su standard qualitativi elevati e su varietà brevettate, fattori che contribuiscono a spiegare i prezzi più alti.

Le considerazioni per il consumatore

A differenza delle mele, dove la varietà (club o antica) stravolge il prezzo, nel kiwi questi elementi esistono ma incidono in modo diverso sul listino. Sebbene il kiwi giallo costi molto di più rispetto al verde (con una differenza che può superare i 7 euro al chilo tra il verde sfuso e il giallo top), la variazione interna alle singole categorie rimane più prevedibile.

Tipologia / Brand Formato Calibro Prezzo al kg Verde Origine Coop Sfuso 105-115g € 2,98 Verde Agrintesa (Online) Retina 1kg 75-85g € 3,48 Verde Origine Coop Vaschetta 500g 125-145g € 4,96 Verde Dulcis Fior Fiore Vaschetta 440g 105-115g € 6,77 Verde Zespri Vaschetta 500g 115-125g € 7,96 Giallo Jingold Vaschetta 450g 115-125g € 8,78 Giallo Zespri SunGold Vaschetta 450g 150-175g € 10,78

