Siamo ufficialmente nella stagione delle bevande calde: tisane, infusi, tè, ma non sempre la scelta è facile. Una nostra lettrice ci ha segnalato una criticità che ha riscontrato sulla confezione di infuso di rooibos Reginadifiori bio. Di seguito pubblichiamo la lettera con la risposta dell’azienda, e a seguire la precisazione di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sull’infuso

Vi scrivo per segnalare un possibile caso di informazione fuorviante presente sulla confezione di infuso di rooibos Reginadifiori bio acquistata recentemente presso la catena DM (ma suppongo sia comune in tutti i prodotti a base di rooibos). Sulla confezione viene dichiarato che il prodotto è “ricco di vitamina C”. Tale indicazione può indurre il consumatore a ritenere che l’infuso ottenuto dalle foglie di rooibos rappresenti una fonte significativa di questa vitamina.

Desidero evidenziare che, secondo quanto riportato in numerose fonti nutrizionali e scientifiche, il rooibos contiene vitamina C solo allo stato fresco, mentre l’essiccazione, l’ossidazione e soprattutto l’infusione in acqua calda ne causano la quasi totale degradazione. L’infuso finale non contiene quantità apprezzabili di vitamina C. Ritengo che l’indicazione presente sulla confezione possa essere ingannevole per il consumatore, poiché attribuisce all’infuso un beneficio nutrizionale che, nella pratica, non è presente.

È possibile che questa dichiarazione rientri tra le pratiche commerciali scorrette o comunque tra le informazioni che richiedono un chiarimento o una rettifica da parte del produttore? Ai consumatori non è stata fornita un’informazione completa, trasparente e non equivoca. Chiara

La risposta dell’azienda

La ringraziamo per la segnalazione costruttiva. La nostra priorità è garantire etichette corrette, trasparenti e facilmente comprensibili per i consumatori.

Per quanto riguarda il Rooibos in filtro BIO, come per tutti i prodotti della nostra linea di infusi BIO, le etichette riportano le caratteristiche e le proprietà oggettive della materia prima, in questo caso le foglie di rooibos. Le informazioni sono fornite nel pieno rispetto della normativa vigente e sulla base dei dati provenienti dai produttori e dalla letteratura scientifica disponibile.

Non era nostra intenzione generare confusione: l’etichetta non indica quantità specifiche di vitamina C o di altre sostanze, né intende suggerire un apporto specifico di tali nutrienti tramite l’infusione.

Accogliamo con interesse il Suo contributo, che ci aiuta a migliorare e a mantenere un rapporto di fiducia con i nostri consumatori. In considerazione della Sua osservazione, ci impegniamo a rivedere le future ristampe degli astucci di Rooibos BIO, eliminando il riferimento alla vitamina C, per evitare possibili fraintendimenti.

Marco Vicentini, Amm. delegato

Il parere di Roberto Pinton

Abbia senso o no, ai sensi del reg.1169/2011, art. 31, valore energetico e quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così com’è venduto.

A titolo opzionale l’informazione si può riferire alla tisana dopo la preparazione e pronta per il consumo, descrivendo in modo sufficientemente particolareggiato le modalità di preparazione, ma l’opzione prevista per prima dalla normativa fa riferimento al prodotto com’è venduto (quindi alla bustina, non alla tisana che ne deriva).

Ai sensi del reg. 1924/2006, per essere “ricco” di vitamina C il prodotto deve presentare almeno il 30% del VNR (che è 80 mg per 100 g), quindi almeno 24 mg per 100 g. Se li contiene ha ragione l’azienda.

