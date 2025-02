Questa notte si è sviluppato un incendio presso lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia in via due Canali 13. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio perché il sistema di allarme è scattato immediatamente e i pochi lavoratori presenti si sono potuti allontanare. Anche i pompieri sono intervenuto ma nonostante ciò lo stabilimento è stato praticamente distrutto dalle fiamme. Sulle cause, al momento è prematura qualsiasi considerazione e sono in corso le indagini.

L’edificio era destinato alla lavorazione di carni fresche confezionate destinate alla grande distribuzione e supermercati come Coop ed Esselunga. Per ovviare agli inconvenienti di approvvigionamento l’azienda sta riprogrammando la produzione in altri stabilimenti del gruppo.

Inalca di Reggio Emilia non ospita la linea di produzione degli hamburger che l’azienda prepara per McDonald’s. L’approvvigionamento di hamburger è quindi garantito e non subirà alcuna ripercussione. L’azienda è impegnata a garantire il futuro dei circa 180 lavoratori

Per quanto riguarda l’impatto ambientale per fortuna le fiamme hanno risparmiato le vasche di ammoniaca utilizzate per la centrale refrigerante che alimenta le celle frigorifero. Al momento non sono segnalate contaminazioni.

