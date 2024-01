Grani e farine (italiani e non solo) sono da tempo oggetto di frequenti mistificazioni, false credenze e immotivate demonizzazioni favorite per scopi commerciali e – talvolta – politici (leggi qui l’articolo sul piano straordinario grano duro), che hanno un effetto diretto sull’opinione pubblica e – sempre più spesso – ricadute sulle preferenze di acquisto e sulle abitudini alimentari dei consumatori, nonché sulla loro salute.

Per fare luce sul fenomeno, svelare le ambiguità dei messaggi del marketing e smentire da un punto di vista scientifico le false notizie che corrono sul web, l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Italmopa), insieme alla rivista di settore Molini d’Italia e al sito infofarine.it ha organizzato, nell’ambito del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè di Rimini (Sigep 2024), una conferenza dal titolo “Farine tra verità e mistificazioni: contrastare le notizie ingannevoli attraverso la conoscenza scientifica”.

Grani antichi, farine e bufale: parola all’esperto

In vista dell’evento, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, abbiamo chiesto al Prof. Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA, di anticiparci alcuni contenuti del suo intervento e di delineare una panoramica delle più clamorose bufale o delle false credenze maggiormente condivise sul web in fatto di grani, farine e prodotti derivati.

Autore del libro Pane nostro – Grani, farine ed altre bugie (ed. Il Mulino, 2023), Cattivelli spiega che alla base delle errate credenze che investono oggi i prodotti a base di frumento c’è una scarsa conoscenza storica, scientifica e antropologica di cosa sia davvero il grano e di ciò che ha significato per l’umanità da più di 10mila anni. Un primo errore di fondo è quello di credere che sia vantaggioso per l’essere umano ridurre o eliminare del tutto l’assunzione di glutine. “In assenza di patologie o intolleranze alimentari diagnosticate, il glutine, la proteina contenuta nel frumento, non è dannoso ed eliminarlo dalla dieta senza motivo non comporta benefici nutrizionali. Il frumento è alla base della Dieta Mediterranea ed oggi rappresenta il 20% delle kcal consumate globalmente”.

Il glutine

Il glutine è una proteina presente in tutti i tipi di frumento, in quantità variabili legate al terreno di crescita (in particolare alla quantità di azoto). “Le paste italiane presentano un contenuto di proteine che va dal 12 al 15%, – spiega l’esperto. – In questa percentuale rientra anche il glutine, principale componente proteica dei semi di frumento, nonché responsabile delle caratteristiche organolettiche dei prodotti derivati dalla lavorazione di semole e farine, per esempio la capacità della pasta di mantenersi ‘al dente’ dopo la cottura”.

Eppure il glutine è oggi al centro di un’ingiustificata demonizzazione che ha portato a scelte discutibili in fatto di consumo alimentare di frumento e a un revival dei grani antichi, basato sulla fallace attribuzione di caratteristiche nutrizionali positive (quali appunto il minor contenuto di glutine) che –nell’immaginario collettivo – li renderebbero più sani e digeribili rispetto ai frumenti moderni. “In realtà – spiega Cattivelli – è esattamente il contrario: rispetto ai frumenti antichi, quelli moderni hanno meno proteine e quindi anche meno glutine, ma si tratta di un glutine con una composizione e proprietà tecnologiche diverse che ne assicurano una maggiore ‘forza’, coerentemente con la crescente predilezione dei consumatori per pani soffici e paste con elevata tenuta alla cottura”. In più esistono ormai processi industriali che standardizzano la quantità di proteine presenti nei derivati del grano, indipendentemente dal frumento di origine.

I grani non sono tutti uguali

Un altro errore fondamentale consiste nel considerare i frumenti come se fossero tutti uguali, limitandosi a distinguere e contrapporre grani moderni e grani antichi. “Innanzi tutto – spiega l’esperto – bisogna riconoscere che sia tra i grani antichi sia tra i grani moderni esistono specie e sottospecie coltivate o selvatiche, geneticamente diverse e dotate di caratteristiche specifiche, tra cui un diverso contenuto di glutine, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. In più si deve considerare che non esiste alcuna evidenza scientifica che consenta di attribuire ai grani antichi caratteristiche positive così conclamate da renderli superiori alle varietà moderne. Anche perché, se così fosse, nulla impedirebbe di riprodurre tali peculiarità anche nei grani moderni, attraverso avvalorate tecniche di selezione genetica”.

Questa osservazione porta con sé altri interrogativi: quanti anni deve avere un grano per essere considerato ‘antico’? L’attribuzione di antichità va riferita alla specie o alla varietà? Varietà moderne di specie antiche (come le recenti varietà di farro monococco o Triticum monococcum, il primo frumento coltivato nel neolitico circa 12mila anni fa) come devono essere classificate? E un nuovo cereale come il Tritordeum (“la specie botanica più recente del Pianeta, nata circa 50 anni fa dall’incrocio tra una varietà di grano duro e un orzo selvatico”), seguendo una logica per cui la data nascita fa la differenza, dovrebbe essere considerato negativamente per la sua ‘giovane età’?

Come si definiscono i grani antichi?

Di fatto l’unica caratteristica che differenza tutti i frumenti duri e teneri antichi (selezionati fino agli anni ’50) da quelli moderni (selezionati a partire dagli anni ’60) è l’altezza della pianta che impatta direttamente sulla capacità produttiva. I frumenti moderni sono più bassi di quelli antichi (70-80 cm contro i 140-180 cm di un tempo), molto più produttivi, più resistenti alle intemperie e più facili da raccogliere. In più sono anche maggiormente resistenti alle malattie (soprattutto fungine) anche in assenza di fitofarmaci, sono in grado di avvantaggiarsi dell’uso dei fertilizzanti e più adatti all’ambiente di coltivazione.

I grani antichi sono come le auto d’epoca: secondo Cattivelli “rappresentano la storia dell’agricoltura e hanno un valore culturale. Non vanno abbandonati ma neppure mistificati né utilizzati come termini di paragone da preferire alle varietà di grano moderne. Piuttosto, alla luce delle recenti scoperte scientifiche, andrebbero preferite le versioni integrali dei grani, tanto antichi quanto moderni”. È infatti dimostrato che un consumo quotidiano di cereali integrali assicura all’organismo il giusto apporto di fibre e antiossidanti, in grado di assicurare una corretta regolazione di diverse funzioni fisiologiche, in particolare il buon funzionamento del tratto gastrointestinale e un’efficace attività antiossidante per la prevenzione o la cura di diverse malattie cronico-degenerative.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1