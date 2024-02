Si spende di più per il gioco d’azzardo che per il cibo. Lo rivelano i risultati di un’analisi sugli acquisti e sui prezzi di NielsenIQ e Ismea presentata alla fine di gennaio al Forum Impresa Persona Agroalimentare. “In Italia il giro d’affari annuo del Largo consumo confezionato è di 134 miliardi di euro, mentre per il gioco d’azzardo si parla di 136 miliardi” ha commentato Matteo Bonù, global client business partner di NielsenIQ.

L’aumento dei prezzi modifica i consumi

Secondo l’analisi, sono diminuite le vendite di una serie di prodotti alimentari, tra cui frutta fresca, succhi, nettari e spremute. A causa dell’aumento dei prezzi, consumatrici e consumatori hanno sostituito alcuni cibi con altri più economici. È il caso del pesce. Ci sono poi le ‘facili rinunce’, cioè i prodotti di cui si è scelto di fare a meno, come liquori, aperitivi, gelati e surgelati. “Ma non tutte le categorie hanno il segno rosso – aggiunge l’esperto – Chi ha aumentato le vendite risponde a tre bisogni fondamentali: nuovi stili di vita, quindi alimentazione sportiva, energy drink, integratori, frutta secca sgusciata e yogurt greco; proteine a basso costo come uova, pollo e tonno al naturale; gratifica, come caramelle, gomme, wafer, snack dolci e salati, specialità salate surgelate. Gli italiani tendono quindi a mangiare meno frutta e ad assumere più integratori e caramelle”.

Durante l’evento si parlato anche della grande attenzione mediatica sui prezzi dei prodotti alimentari, che in realtà, secondo Bonù, hanno avuto un impatto più basso rispetto ai rincari registrati in altri settori. “Prendiamo invece la pasta di semola, consideriamo un consumo medio annuo per famiglia di 33 kg, l’impatto degli incrementi è stato di 9,90 euro all’anno. In ogni caso messi tutti assieme, gli incrementi del paniere alimentare impattano per un 10% sui rincari complessivi, ma la quota di comunicazione non è stata certo questa.”

