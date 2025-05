L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha recentemente presentato i dati sull’incidenza dei disturbi alimentari e sono allarmanti. La ricerca rivela che dal 2019 nella struttura sanitaria romana le diagnosi dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) sono aumentate del 64% circa, mentre in Italia – per il ministero della Sanità – l’incremento è stato di circa il 35%. Questo significa che quasi 3,5 milioni di persone, pari al 6% della popolazione nazionale, sta affrontando una malattia che porta con sé ripercussioni tanto fisiche quanto psicologiche.

I numeri diffusi restituiscono un quadro ancora più dettagliato del fenomeno: il 90% di chi soffre di DNA è donna, ma sono sempre più numerosi i casi anche tra gli uomini che rappresentano il 20% nella fascia di età 12-17 anni. Inoltre, è oramai assodato che l’esordio di questo disturbo è sempre più precoce tanto che si può manifestare già dagli 8/9 anni. Tra le cause riconosciute come responsabili della prematurità con cui si manifestano i DNA c’è l’abbassamento dell’età puberale e l’uso sempre più diffuso anche tra i giovanissimi dei social network.

Attraverso i vari social, infatti, ragazze e ragazzi si confrontano con corpi la cui magrezza, non sempre sana, diventa il canone da copiare. Sebbene lo standard di bellezza occidentale voglia il fisico – in particolare quello femminile – asciutto e tonico oramai da tantissimi anni, è con la diffusione dei social che è diventato inevitabile essere bombardati da immagini di corpi che rispecchiano i modelli dominanti.

Oltre a questa pressione, internet ci propone senza sosta nuove diete da seguire, prodotti da comprare, integratori – se non farmaci – da assumere per raggiungere l’idea di “perfezione” decisa da una società che fa dell’apparenza un valore aggiunto. Tutto ciò può avere delle conseguenze drammatiche: in Italia i DNA causano ogni anno circa 4.000 morti e nel caso dell’anoressia nervosa il rischio di morte è di 5-10 volte maggiore di persone sane della stessa età e sesso. Non è raro che un rapporto conflittuale con il cibo – che può manifestarsi con l’eliminazione di alcuni alimenti o con le abbuffate – degeneri in una grave patologia. Per capire la complessità del fenomeno e dei dati diffusi dal Bambino Gesù, ci rivolgiamo alla dietista Abril González Campos.

I casi di DNA sono aumentati con l’inizio della pandemia di Covid: in che modo i due fenomeni sono collegati?

Questo aumento è dovuto a molteplici fattori, ma alcuni ricercatori ipotizzano l’esistenza di tre ragioni per cui la pandemia potrebbe aver aumentato il rischio di DNA: le interruzioni delle routine quotidiane; le limitazioni a fare attività all’aperto con una maggiore esposizione ai social media; la paura del contagio (1) (figura 1).

In generale, situazioni di incertezza e isolamento sociale possono generare stress e ansia e, di conseguenza, portare a modalità poco efficaci nella gestione emotiva aumentando la possibilità di manifestare un DNA (2). Da evidenziare che nei più piccoli non si è ancora sviluppata una maturità emotiva che permetta di affrontare una pandemia in maniera “efficace” (nemmeno noi adulti eravamo pronti ad affrontare una situazione così grande).

Inoltre, il distanziamento fisico, la mancanza di interazione con le persone, gli impegni lavorativi dei genitori, un aumento considerevole del tempo trascorso davanti allo schermo e il consumo eccessivo di social media sono tutti elementi che intaccano le barriere protettive che permettono di fronteggiare situazioni di vulnerabilità. Al di là dell’emergenza Covid, nella nostra società che esalta la persona altamente performante, funzionale e magra qualsiasi situazione di tensione – come una malattia cronica, un cambio di scuola, un trasloco – può far precipitare i sintomi di DNA.

I dati raccolti negli ultimi anni evidenziano un aumento dell’incidenza dei disturbi alimentari in età pediatrica e adolescenziale. Che consigli dare ai genitori i cui figli stanno affrontando questo problema?

L’invito in generale, è quello di prendere in mano il proprio stato emotivo e sviluppare o migliorare una comunicazione assertiva per poter essere il più possibile degli adulti di riferimento affidabili e accoglienti per i più giovani. Un altro aspetto fondamentale è quello di promuovere un ambiente di accettazione, di rispetto e di autoregolazione alimentare, perché ciascun individuo è in grado di capire e interpretare i propri bisogni e i segnali corporei di fame e sazietà.

Inoltre, è necessario evitare di colpevolizzare chi manifesta i sintomi di un disagio poiché l’insorgenza di una DNA è una questione multifattoriale. Qualsiasi disturbo dell’alimentazione non deve essere considerato un capriccio e nemmeno una conseguenza di scarse abilità genitoriali. In ogni caso, è importante evitare nell’ambiente casalingo atteggiamenti che promuovono diete estreme, la preoccupazione per il peso e la forma fisica (3). Indipendentemente dalla presenta di un DNA, bisogna astenersi da commenti critici e ostili riguardo l’alimentazione e i corpi altrui. Infine, un ruolo importante lo giocano anche gli apprezzamenti: non è raro che il dimagrimento sia salutato con un complimento innescando in questo modo il timore di non ricevere la stessa accettazione qualora si riprendesse peso, aspetto molto presente, per esempio, in un quadro di anoressia nervosa (tabella 1).

Quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare?

La presenza di uno o diversi dei seguenti aspetti:

Cambiamenti comportamentali intempestivi, per esempio saltare i pasti o digiunare; l’eliminazione di alcune tipologie di alimenti, per esempio pasta, pane, pizza o dolci, ecc, soprattutto se solitamente erano molto graditi.

Difficoltà a mangiare o mangiare molto lentamente spezzettando il cibo, negazione della fame, esercizio fisico eccessivo non abituale, nascondere gli alimenti o rimanere molto tempo in bagno dopo un pasto.

Insoddisfazione corporea: i ragazzi e le ragazze desiderano iniziare una dieta, andare in palestra o dalla nutrizionista perché preoccupati per una o diverse parti del corpo.

Forte desiderio di perdere peso o intensa paura di ingrassare.

Preoccupazione eccessiva per quello che si mangia quando si è fuori casa o durante il periodo di vacanza.

Isolamento sociale: si evitano le uscite con i compagni di classe o gli amici o si passa troppo tempo a casa senza una ragione evidente.

Ritardo nella crescita e nello sviluppo o aumento/perdita di peso eccessivo.

Mestruazioni assenti o irregolari.

Disturbi del sonno e cattivo umore, ansia improvvisa.

I disturbi alimentari si manifestano nello stesso modo tanto in età giovanile quanto in età adulta?

Sì, tanto che i criteri diagnostici sono i medesimi e seguono il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5). Nella giovane età ci troviamo però davanti a una sfida molto grande: il mantenimento o la ripresa della crescita e dello sviluppo.

Secondo le linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione, la maggior parte dei disturbi psichiatrici presenta un esordio in età adolescenziale e, sul piano del trattamento, i clinici hanno sottolineato l’utilità degli interventi precoci e della continuità della cura, in questa fase cruciale per lo sviluppo della persona (4). In generale le evidenze dimostrano che i DNA colpiscono frequentemente adolescenti e giovani adulti, ma anche bambini, adulti e persone anziane di ogni genere, etnia, cultura e peso corporeo.

Quali sono i comportamenti da seguire per avere un rapporto sano con il cibo e con il proprio corpo?

Entrambi gli aspetti sono parte di un percorso di psico-educazione che riguarda qualsiasi persona. È importante partire dall’accettazione e dal rispetto dei propri bisogni e dai segnali interocettivi del corpo, mi riferisco a un adeguato riposo, al movimento come piacere, a un’attenzione maggiore verso il senso di fame e sazietà, gusto e soddisfazione.

È necessario un “allenamento” quotidiano per avere una visione flessibile dell’alimentazione, senza una classificazione riduzionista degli alimenti in “sani e non sani”: un’alimentazione genuina prevede uno spazio equilibrato per tutti i cibi, in sintonia con le linee guida nazionali e internazionali.

