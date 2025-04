Dopo quella la dieta del paoleolitico e quella Mediterranea, un’altra potrebbe diventare popolare: la dieta africana. E potrebbe essere un bene, dal punto di vista della salute e anche da quello dell’ambiente, perché il regime proposto è basato sulle stesse tipologie di alimenti che raccomandano le linee guida, a prescindere dalla latitudine. E cioè: molti vegetali e legumi, zero o quasi proteine animali, pochissima lavorazione, alimenti fermentati.

La dieta africana

L’idea di un confronto tra una dieta occidentale, incentrata su alimenti e pasti pronti e quasi sempre ultra processati, e una tradizionale, in questo caso della Tanzania, è stata stimolata dal fatto che, vista la crescente urbanizzazione e il degrado dell’ambiente, sempre più abitanti delle campagne e del bush del Paese africano si spostano nelle città. E lì iniziano i guai, perché quasi sempre la loro salute peggiora, e assomiglia via via sempre di più a quella degli occidentali che combattono con diabete, obesità e simili patologie associate allo stile di vita.

Per verificare le conseguenze sull’organismo dei due tipi di alimentazione, i ricercatori della KCMC University di Moshi, in Tanzania, in collaborazione con i colleghi della Radboud University olandese, hanno reclutato 77 volontari, tutti sani al momento dell’inizio della sperimentazione, in parte residenti nei centri rurali del Nord della Tanzania, nella zona del Kilimangiaro, e in parte negli agglomerati urbani. Quindi hanno chiesto a dieci di loro di non modificare nulla, e hanno avviato gli altri a un tipo di dieta, oppure all’altra, per due settimane, invertendo poi il gruppo di appartenenza. Infine, hanno chiesto a una parte chi seguiva abitualmente una dieta occidentale di aggiungere, alla prima settimana, una bevanda a base di banana fermentata tipica della cucina tradizionale chiamata mbege, per poi tornare alle proprie abitudini.

Le diete

Nell’articolo, pubblicato su Nature Medicine, sono state pubblicate le fotografie di alcuni degli alimenti tipici della cucina tanzanese e, per confronto, di ciò che si trova nelle città. Per la prima colazione c’è un porridge di miglio con latte fermentato e taro (Colocasia escluenta, un tubero). Per i pasti principali ci sono l’ugali, una polenta piuttosto solida con cassava e mais, l’okra (Abelmoschus aesculentus), verdure verdi assortite (mchicha) e ananas, oppure il kiburu, fatto con banane verdi bollite, fagioli e avocado. Infine, come bevanda si può bere lo mbege, la birra artigianale ottenuta da banane e miglio fermentati data anche al gruppo di volontari.

Le corrispettive foto per la dieta occidentale presentano, per la colazione, pancake, salsicce, pane bianco, burro o margarina e marmellata, per i pasti principali un piatto chiamato Chipsi mayai, che contiene patatine fritte con uova, pollo, maionese e ketchup e, come dolce biscotti farciti.

I parametri misurati

In tutti i partecipanti sono stati misurati i marcatori dell’infiammazione e i principali parametri metabolici all’inizio, alla fine della dieta di appartenenza e dopo quattro settimane, e le differenze sono apparse subito evidenti, in entrambi i sensi. Passare da una dieta tradizionale a una occidentale significa avere un immediato rialzo delle citochine pro-infiammatorie, dei marcatori associati alle malattie metaboliche tipiche del benessere e di quelli che segnalano cambiamenti nel microbiota.

E viceversa; coloro che erano già abituati ad alimenti ultra processati, hanno avuto un beneficio evidente già dopo i primi giorni che, per alcuni dei marcatori misurati, è rimasto stabile nel tempo, ed era visibile anche dopo un mese. Lo stesso si è visto con l’aggiunta del mbege, a conferma del fatto che cibi e bevande fermentate possono avere un’efficacia nutrizionale notevole.

Una conferma indiretta è giunta poi da un altro studio uscito negli stessi giorni su Gut Microbes. Analizzando il microbiota di oltre 1.100 ghanesi, un terzo dei quali residenti in zone rurali, un terzo in aree urbane e un terzo in Olanda, i ricercatori delle Università di Komasi, in Ghana, e di Amsterdam, in Olanda, hanno dimostrato che ognuno dei tre gruppi ha un suo microbiota specifico, e che quando una persona si muove dalla campagna alla città esso cambia, e non in meglio. Aumentano le specie pro-infiammatorie e quelle associate alle patologie cosiddette da benessere, e peggiora in generale la salute.

I risultati

Gli autori hanno messo in rilievo soprattutto tre aspetti di quanto ottenuto: la potenza di un’alimentazione come quella africana, che in sole due settimane può modificare sensibilmente la situazione infiammatoria e metabolica di un organismo sotto stress a causa della dieta troppo ricca di grassi saturi, sale, additivi, amidi e zuccheri raffinati, carne. I danni dell’alimentazione cosiddetta occidentale, scatenati dopo poche ore dall’ingestione di alcuni tipi di prodotti. E, non da ultimo, le potenzialità del cibo africano. L’Africa è molto grande, e ogni zona ha le sue tradizioni, che dipendono strettamente dal clima e dalle piante che vi crescono.

Andando verso temperature sempre più calde e verso climi aridi, è importante studiare meglio le abitudini di popolazioni adattatesi a quel tipo di condizioni per millenni, per trovare nuove piante e in generale nuove risorse alimentari da sfruttare anche in altri paesi (coltivandole in loco, possibilmente).

Se la dieta occidentale diventasse un po’ più africana, il pianeta sarebbe sottoposto a minori pressioni per aumentare la resa di produzioni non più adeguate alla situazione attuale, e la salute ringrazierebbe.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1