Il parlamento della Corea del Sud ha adottato un provvedimento legislativo che vieta la produzione, la macellazione, la distribuzione e la vendita di carne di cane. La legge però non criminalizza il consumo, anche se le misure adottate metteranno fine alla commercializzazione organizzata della carne che in Corea vanta una tradizione secolare

Il divieto, approvato a stragrande maggioranza entrerà in vigore dal 2027. I trasgressori rischiano tre anni di carcere o una multa di 19 mila euro circa. Il consumo della carne di cane è crollato negli ultimi decenni, soprattutto fra i giovani sudcoreani che considerano i cani animali da compagnia.

La carne venduta in 1600 ristoranti

Secondo una recente ricerca di mercato oltre il 94% degli intervistati non ha mangiato carne di cane nell’ultimo anno, mentre il 93% ha precisato che non la mangerà in futuro. Nonostante il forte calo del consumo, in Sud Corea ci sono circa 1.150 strutture dove si allevano cani per la carne, mentre 1.600 ristoranti vendono piatti servita come stufato per renderla più tenera.