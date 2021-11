COP 26: oltre 100 Ong chiedono ai leader mondiali di affrontare l’impatto dell’agricoltura e dell’allevamento sul cambiamento climatico 

Oggi (1 novembre), mentre i leader mondiali si riuniscono a Glasgow per la COP26, oltre 100 Ong e personalità di spicco hanno unito le forze per chiedere ai governi nazionali di affrontare l’impatto dell’agricoltura alimentare e dell’allevamento per evitare una catastrofe climatica.

In una dichiarazione congiunta, coordinata da Compassion in World Farming, un gruppo di scienziati e importanti personaggi fra cui Raj Patel e Carl Safina, esortano i leader mondiali a garantire che l’impatto della produzione del cibo e dell’agricoltura sul cambiamento climatico sia una parte centrale delle discussioni alla COP26. La dichiarazione è anche sostenuta da numerose associazioni per il benessere degli animali e l’ambiente, tra cui Greenpeace UK, OneKind, RSPCA, Friends of the Earth, Brighter Green, RSPB e World Animal Protection.

La dichiarazione, che figura oggi in annunci a tutta pagina sui i giornali The Times e The National oggi, recita: “COP26 sta riunendo i leader mondiali per affrontare un’emergenza climatica pericolosa e senza precedenti. Esortiamo i governi a cogliere il COP Nature Day, il 6 novembre, come un’occasione per affrontare adeguatamente l’impatto della produzione cibo e dell’allevamento. Le persone contano sulla loro leadership – abbiamo bisogno di un impegno per un’azione globale immediata verso la creazione di sistemi alimentari sostenibili e sani a beneficio degli animali, delle persone e del pianeta.

“Il nostro pianeta è in crisi. La questione dell’impatto del cibo e dell’agricoltura deve costituire una parte centrale della discussione e i leader mondiali devono essere pronti a portare un serio cambiamento.”Se il modo in cui mangiamo non cambia sostanzialmente, con urgenza, non riusciremo a raggiungere gli obiettivi climatici e la scienza dice che le ripercussioni saranno catastrofiche. Il consumo globale di carne e latticini deve essere notevolmente ridotto se vogliamo raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS). Un passaggio a un’agricoltura più attenta al benessere e alla natura è anche essenziale se vogliamo ridurre la perdita di biodiversità. Il mondo sta guardando”.

Nonostante le prove schiaccianti che il consumo di carne sia uno dei principali motori della crisi climatica, i governi nazionali non riescono a riconoscere il ruolo centrale che il cibo e l’agricoltura giocano nella distruzione del nostro pianeta. Speriamo che gli annunci sul Times e sul National portino a destinazione il nostro messaggio e aiutino a influenzare i leader mondiali mentre si riuniscono per il primo giorno del summit. Il mondo sta guardando.

Guarda la dichiarazione completa e la lista dei firmatari qui.