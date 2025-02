Le patatine all’aglio vendute dalla catena giapponese Muji a Milano hanno solo sei ingredienti (*), un numero non certo esagerato rispetto alle Pringles Hot & Spicy (di cui abbiamo parlato in questo articolo), ma meritano una menzione speciale nel Concorso Etichette 2025, da poco lanciato dal Fatto Alimentare, per la lunghezza spropositata del testo. Si tratta infatti di circa 100 righe. Com’è possibile?

Le diciture riportate sul confezione sono infatti stampate in nove lingue, utilizzando un carattere tipografico di dimensioni molto ridotte, tanto che le parole risultano decisamente poco leggibili. Tuttavia, non per tutte le lingue è così. Il testo in giapponese è ben visibile, occupa lo stesso spazio riservato alle altre otto lingue. Il problema è che probabilmente pochi acquirenti conoscono la lingua.

C’è un altro particolare curioso: le patatine ‘giapponesi’ sono preparate con tuberi coltivati in Bretagna, lavorate in un’azienda francese e poi spedite in Italia e ( probabilmente) in tutto il resto del mondo. Muji, infatti, ha negozi fisici in 30 Paesi e vende online in altri 21: ecco spiegata la necessità di inserire le informazioni in etichetta in nove lingue diverse.

Partecipate al Concorso Etichette 2025, inviateci le vostre fotografie

(*) Patatine chips gusto aglio ingredienti: patate (64%), olio di semi di girasole (31%), sale, aglio in polvere, aroma naturale, contiene latte, burro (latte)

