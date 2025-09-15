Il parlamento fiammingo ha predisposto un decreto sul divieto di transito, commercializzazione e produzione di prodotti derivati dai canguri (carcasse, carne o pellami), di cui le Fiandre sono il secondo importatore mondiale. Il razionale del decreto è che la caccia commerciale ai canguri in Australia è considerata dalle organizzazioni animaliste il più grande massacro di animali terrestri selvatici al mondo: ogni anno, si uccidono tra 1,1 e 1,3 milioni di canguri allo scopo di vendere vari prodotti sul mercato globale.

Non solo carne

Oltre alla carne destinata al consumo, ci sono anche scarpe, scarpe sportive, capi di vestiario di lusso e giacche da moto realizzate con la pelle dei canguri. Tuttavia, da qualche anno alcuni marchi dell’abbigliamento e del settore sportivo hanno deciso di non utilizzarla più. Anche il marchio di pet food Prolife ha annunciato la decisione di dismettere l’uso di carne di canguro così come diverse catene di supermercati europei.

Fortemente criticate e documentate sono le pratiche (consentite, e talvolta persino incoraggiate, dalle autorità regionali competenti) con cui i cacciatori eliminano i piccoli, economicamente poco interessanti, spesso con modalità ritenute crudeli. Il decreto fiammingo nasce dalla competenza in materia di benessere animale e non sulla gestione faunistica. Per questo giudica la caccia ai canguri non tanto in termini di sostenibilità ecologica, ma di sofferenza inflitta e di commercio internazionale. L’Europa ha già adottato provvedimenti simili su altri fronti: ad esempio, divieto di importazione di prodotti da foca o di pellicce di animali catturati con tagliole, proprio per motivi etici.

Le Fiandre

Dal punto di vista europeo, e in particolare fiammingo, si tratta dunque di una forma di sfruttamento incompatibile con i principi di benessere animale. Il decreto prende atto del fatto che, attraverso le Fiandre, il Belgio contribuisce in modo sproporzionato alla sofferenza degli animali in Australia e, nell’ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio di Stato, il legislatore vuole porre fine a questo ruolo nel commercio globale.

L’Australia

La prospettiva australiana è però diversa. Nel continente vivono oltre 30 milioni di canguri, una popolazione superiore a quella degli abitanti umani. Gli abbattimenti commerciali vengono presentati dalle autorità locali come un sistema di gestione della fauna selvatica, con quote annuali che oscillano intorno al 10% della popolazione stimata. Secondo i governi statali e federali, si tratta di un “prelievo sostenibile” (harvesting), utile a contenere la pressione degli animali sull’agricoltura e sull’ecosistema. In questo senso, la questione viene affrontata in termini di controllo numerico più che di tutela assoluta della specie.

Lo scontro tra le due visioni è quindi culturale oltre che politico. In Europa il canguro è percepito come un animale iconico e distante, da proteggere; in Australia è una presenza quotidiana, abbondante, talvolta problematica. Il dibattito ricorda altri casi controversi, come la caccia alle balene in Giappone, la corrida in Spagna o, più vicino al contesto australiano, la gestione dei conigli selvatici, considerati infestanti e abbattuti con metodi severi.

