Il 43% dei bambini che vivono in Campania sono obesi o in sovrappeso (il 6% è in condizioni di obesità grave). Quelli sottopeso sono solo 1,3%. Lo rivela il rapporto pubblicato da EpiCentro, l’organo di informazione epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità, condotto su un panel rappresentativo di bambini di terza elementare. Secondo l’indagine solo il 49% dei soggetti fa la prima colazione in modo qualitativamente adeguato, mentre il 20% non la fa e la rimanete quota (31%) non la fa in modo corretto. Per quanto riguarda la merenda del mattino, solo una piccola parte dei bambini (23%) consuma uno spuntino che si può considerare adatto, mentre l’80% mangia cose inadeguate.

Un altro punto doloroso riguarda la frutta. I genitori riferiscono che solo il 35% dei figli la consuma una-tre volte al giorno. Il 15% la mangia meno di una volta alla settimana o mai. Per la verdura i risultati sono più critici, il 19% consuma verdura una-tre volte al giorno, mentre il 19% la mangia meno di una volta a settimana o mai. Fa riflettere il dato sugli snack salati e dolci. Il consumo “più volte al giorno, tutti i giorni” è rispettivamente del 2% e dell’8%. Non meno preoccupante l’assunzione giornaliera di bevande zuccherate che interessa il 9,5% dei soggetti.

Bambini sedentari

Per quanto concerne il tempo dedicato ai giochi di movimento, due bambini su dieci fanno almeno un’ora di attività due giorni alla settimana, il 16% neanche un giorno e il 29% ha una sequenza da 5 a 7 giorni. L’ultimo dato abbastanza preoccupante riguarda la televisione. Il 40% dei piccoli guarda la tv o usa videogiochi/tablet/cellulare da zero a due ore al giorno. Il 47% dedica tre-quattro ore, mentre il 13% arriva a cinque. Valori più alti si riscontrano nel fine settimana, con il 59% dei bambini che passa almeno 5 ore davanti a uno schermo. Non c’è quindi da meravigliarsi se il 72% dei figli ha un televisore in camera.

Un capitolo del rapporto focalizza l’attenzione sulla forte correlazione fra i genitori e i figli; visto che il 66% delle madri di bambini sovrappeso e il 26% di quelli obesi ritiene che il proprio bambino sia normopeso o sottopeso. Nella realtà però il 42,5% dei soggetti registra sulla bilancia diversi chili di troppo.

