L’Ateneo bolognese riparte con il ciclo di incontri CeSCA e apre le iscrizioni al percorso di alta formazione

Torna un appuntamento di riferimento per chi vuole esplorare il cibo non soltanto come alimento o prodotto economico, ma come preziosa chiave di lettura della società, della cultura e della storia umana. Il Centro di Storia e Cultura dell’Alimentazione (CeSCA) dell’Università di Bologna inaugura il suo quinto ciclo di seminari “A tavola con noi”, affiancando all’iniziativa l’apertura delle iscrizioni alla nuova edizione del Master di I livello in “Storia e cultura dell’alimentazione” per l’anno accademico 2026/2027.

Il nuovo ciclo di incontri: “A tavola con noi”

Il ciclo di seminari firmato CeSCA si propone come un luogo d’incontro, sia in presenza che digitale, per far dialogare studiosi, studenti e appassionati di diverse generazioni. Il programma di quest’anno affronta la cultura alimentare attraverso un’ottica multidisciplinare, spaziando dalla letteratura alle dinamiche storico-sociali di genere, fino all’evoluzione storica del pensiero vegetariano:

Venerdì 30 ottobre 2026 (ore 15.00–18.00): Il “gusto” delle parole. Enogastronomie letterarie: temi, problemi, esempi, a cura di Stefano Scioli (Università di Bologna), con l’introduzione e il coordinamento di Gino Ruozzi.

Venerdì 13 novembre 2026 (ore 15.00–18.00): Storie di ordinaria straordinarietà: donne, politica e cibo tra Otto e Novecento, con la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli e il coordinamento di Antonella Campanini.

Venerdì 27 novembre 2026 (ore 15.00–18.00): Presentazione del saggio L’idea vegetariana. Una storia in dieci quadri (Laterza, 2026) firmato da Massimo Montanari. Ne discuteranno insieme all’autore Antonella Campanini e Roberta Sassatelli.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Bologna presso l’Aula 5 di via Zamboni 32 (ingresso da via del Guasto 3) e saranno fruibili anche a distanza tramite collegamento streaming sulla piattaforma Teams (qui il programma completo).

Il Master in Storia e cultura dell’alimentazione

Accanto ai seminari divulgativi, l’Ateneo bolognese riapre le iscrizioni al Master di I livello in Storia e cultura dell’alimentazione diretto da Antonella Campanini. Il percorso formativo, ormai punto di riferimento nel panorama accademico nazionale e internazionale, si avvale di una solida rete di partenariati con università francesi, spagnole e belghe, offrendo un piano di studi ad alto profilo scientifico e professionale. Le scadenze principali per la nuova edizione:

Chiusura del bando di ammissione: 20 novembre 2026

Avvio delle lezioni: 29 gennaio 2027

Per consultare il bando ufficiale, conoscere i requisiti d’accesso e approfondire i moduli didattici, è possibile fare riferimento al portale dell’Università di Bologna.

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