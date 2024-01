L’universo del biologico continua a guadagnare terreno nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana, rappresentando un giro d’affari da 2,1 miliardi di euro nel 2023, equivalenti al 2,9% del totale alimentare e una crescita del 4,7% a valore. Questo emerge dai dati Nielsen presentati nel corso del convegno Assobio a Marca* by BolognaFiere, un’occasione per analizzare il ruolo sociale ed economico del biologico nella distribuzione moderna.

Origine italiana e qualità nutrizionale

Le preferenze degli acquirenti nei supermercati sono guidate dall’origine nazionale (34,5%) e dalla qualità nutrizionale (23,5%) dei prodotti biologici. Gli italiani scelgono con attenzione quando si tratta di prodotti biologici, con uova, gallette e confetture che dominano le vendite. Altri prodotti apprezzati includono latte fresco, sostitutivi del latte UHT, olio extravergine d’oliva, cereali per la prima colazione, creme spalmabili dolci, yogurt intero, pasta integrale e verdura (IV gamma).

Dalla Confusione in etichetta alla sostenibilità

La ricerca Nielsen rivela che il 27% degli acquirenti opta per prodotti bio per la sicurezza alimentare, mentre il 23% lo fa per motivi ambientali. Tuttavia, il 40% ammette di essere confuso nell’interpretare le etichette e le caratteristiche di sostenibilità dichiarate.

“L’88% degli italiani – afferma Nicoletta Maffini, presidente di Assobio – è alle prese con strategie di risparmio in tema di spesa alimentare legata a un generale aumento dei costi e a una riduzione del potere di acquisto. Questo penalizza i prodotti premium, come quelli bio: il fatto che nella GDO la vendita del prodotto biologico sia ferma al 3% è un dato che non ci soddisfa e ci auguriamo di poter raggiungere quanto prima almeno il 10%”.

Italia tra i leader del biologico in Eu

L’Italia si posiziona come il quarto mercato del biologico in Europa, seguendo Germania, Francia e Regno Unito, con un giro d’affari di 2,1 miliardi di euro. A livello di macroregioni, il Sud e il Centro guidano la crescita con incrementi rispettivamente dell’8,7% e del 5,6%.

Il nostro paese si conferma quindi leader nella produzione ed esportazione di prodotti bio nel mondo, ma il settore affronta sfide significative. La collaborazione tra attori del settore, politica e distribuzione sarà cruciale per sostenere progetti di filiera e garantire prezzi equi.

* Marca è una fiera italiana dedicata alla marca commerciale, organizzata da BolognaFiere.

