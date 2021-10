Una vita degna di essere vissuta, questa la nuova definizione di benessere animale

“Una vita degna di essere vissuta”. Questa è la più recente definizione di benessere animale, con cui si riconosce definitivamente agli animali il diritto di essere trattati come esseri senzienti e coniuga la nuova sensibilità sociale con le conoscenze scientifiche e gli indirizzi legislativi europei. L’obiettivo di chi si occupa di queste tematiche non è quindi più solamente quello di evitare agli animali le sofferenze e garantire loro la salute e le funzioni fisiologiche di base, ma anche quello di offrire una vita dignitosa, nella quale possano esprimere in maniera completa il loro repertorio comportamentale, a livello di gruppo e a livello individuale. La valutazione del benessere va fatta sia sullo stato di salute psico-fisica del singolo animale, sia sull’ambiente in cui vive, che deve essere adeguato come spazi, temperatura, areazione, igiene, ma deve anche permettere all’animale di esprimere pienamente le sue caratteristiche etologiche.

In questo video della serie “IZSVe Scienza” realizzato dal Laboratorio comunicazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sono descritti i diversi aspetti che devono essere valutati per garantire il benessere animale in allevamento. Sono inoltre indicate le figure professionali idonee a fornire una giusta valutazione e le soluzioni più adeguate. Per gestire un aspetto che sempre più spesso è considerato importante non solo dai consumatori che scelgono i prodotti, ma anche dagli allevatori, è molto importante che ci sia la massima collaborazione tra medici veterinari, alimentaristi, tecnici di allevamento e, naturalmente, gli stessi allevatori. Vanno inoltre valutate tutte le fasi della vita, non solo, quindi, quelle dell’accrescimento e del periodo produttivo, ma anche, ove necessario, quelle del trasporto e della macellazione.

