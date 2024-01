La produzione mondiale di banane ammonta a circa 105 milioni di tonnellate, con mille varietà coltivate, di cui la più importante è la “Cavendish”. In Italia ne consumiamo ogni anno 10 kg a testa circa. Di tutta la produzione mondiale solo il 20% circa rientra nel commercio internazionale. La maggioranza del prodotto è consumato nei Paesi di produzione (India in primis) da fasce di popolazione medio-povere, per le quali si tratta di un bene primario. In Sud America sono soprannominate “fruta quimica” perché la coltivazione comporta l’impiego di una grande quantità di agrofarmaci, seconda solo alla coltivazione del cotone. Un’altra caratteristica del mercato è il commercio gestito quasi esclusivamente da multinazionali.

La coltivazione delle banane

Il frutto nasce e cresce da una pianta che fa parte di un unico ceppo radicale dove convivono una pianta vecchia che non produce più e una pianta figlia produttrice. I rami formano i caschi composti da corone di frutti che, per esigenze commerciali, i coltivatori staccano dalla pianta quando le banane sono completamente sviluppate ma acerbe e verdi. Il peso del singolo frutto varia da 60 a 200 g (il 20% è buccia).

Negli stabilimenti vengono selezionate, separate in gruppi composti da 3 a 5 frutti, lavate, trattate per evitare muffe e marciumi, e inserite nei classici cartoni. A questo punto i cartoni vengono trasferiti nelle stive delle navi bananiere e conservate in celle ad una temperatura di 11-12°C e in atmosfera modificata. In questo modo la maturazione durante un viaggio, che dura minimo tre settimane, viene rallentata. Nel porto di arrivo le banane sono trasferite in stabilimenti in attesa essere vendute al dettaglio ed essere acquistate dal consumatore che pretende un frutto esteticamente perfetto.

I magazzini

In questi stabilimenti inizia la procedura di maturazione. Alla fine del trattamento, in pochi giorni, le banane verdi dalla consistenza quasi legnosa diventano gialle, dolci e morbide pronte da mangiare. La grande distanza dai luoghi dei produzione impone dei compromessi rispetto alla maturazione naturale sulla pianta. Per questo motivo chi è abituato ad assaggiare un frutto maturo appena raccolto dalla pianta avverte una notevole differenza quando consuma banane maturate nei capannoni di conservazione.

Quando arriva in Italia la banana è un frutto verde-duro-amidaceo che deve restare sodo, diventare zuccherino e avere una buccia di colore giallo vivo (gli addetti ai lavori usano una scala di colori dal verde al giallo composta da 7 fasi: da 1/verdissimo acerbo a 7/giallo con macchie marroni). Quando le banane arrivano al grado di colore 7 sono ancora commestibili, ma bisogna consumarle subito e quindi venderle a prezzi bassissimi perché cominciano a marcire.

Nei magazzini si usano strumenti e apparecchiature in grado di imitare le condizioni ambientali di temperatura, umidità, aria, ossigeno e utilizzare un catalizzatore chiamato etilene. Si tratta di una sostanza gassosa che favorisce la maturazione della frutta. Nelle grandi celle si inietta una miscela di etilene e azoto, per aprire gli stomi presenti nella buccia delle banane accelerandone così la maturazione e il cambio di colore. Anche aumentando la temperatura a 14,5-18°C il colore verde scompare facendo affiorare in superficie superficie caroteni e xantofille responsabili del colore giallo mentre gli amidi del frutto si trasformano zuccheri. Nella fase di progressione del colore: la punta e il gambo ingialliscono per ultime. Se però si verifica il contrario vuol dire che il frutto è immaturo e non ben sviluppato.

I risultati

Solo se la maturazione viene condotta in modo graduale e uniforme la banana arriva al colore 6/7 (completamente giallo) e la polpa raggiunge il massimo della concentrazione zuccherina con conseguente sapore dolce. Se invece per ragioni commerciali le operazioni di maturazione vengono velocizzate, il frutto ne risente soprattutto per la consistenza e anche il gusto viene penalizzato.

Se si comprano banane acerbe di colore verdastro la cosa miglior è metterle in un vassoio a temperatura ambiente accanto a delle mele che essendo frutti che emettono etilene ne facilitano la maturazione. Il sistema di affiancare la frutta acerba alle mele funziona anche con kiwi e pere.

Non ci sono invece differenze sostanziali per quanto riguarda la provenienza. Una banana è buona se è stata seguita correttamente la procedura di conservazione e di maturazione. C’è però un solo modo per gustare un frutto ottimo, consumarla sul posto di produzione subito dopo la raccolta.

