Nuovo intervento dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) in materia di messaggi che promettono benefici per la salute non supportati da prove scientifiche. Questa volta a finire nel mirino è Maniva Spa e la sua acqua minerale alcalina, a seguito di alcuni spot televisivi trasmessi su LA7 tra marzo e aprile 2025. Il Comitato di Controllo dell’IAP ha ritenuto i messaggi promozionali relativi ad Acqua Maniva manifestamente contrari all’articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che vieta la comunicazione ingannevole, e li ha censurati con l’ingiunzione n. 18/25 del 23/04-5/05/2025.

Lo spot incriminato (ancora visibile sul sito del prodotto nel momento in cui scriviamo) recita “le cellule del nostro corpo necessitano di un ambiente sano, alcalino per vivere a lungo e in salute” e “lunga vita alle nostre cellule”, accompagnando le frasi con scene di vita quotidiana di una donna nelle diverse fasi della sua esistenza. L’IAP, agendo in seguito a una segnalazione, aveva richiesto a Maniva Spa di fornire prove concrete e verificabili delle affermazioni veicolate, in particolare riguardo a come il consumo della loro acqua potesse effettivamente alcalinizzare il liquido extracellulare, come suggerito nello spot, e quali vantaggi derivassero da tale variazione per l’organismo.

Non dimostrati i benefici dell’acqua minerale alcalina

La risposta dell’azienda non ha convinto il Comitato di Controllo. Maniva Spa si è limitata a richiamare genericamente i benefici attribuiti alle acque minerali naturali e a citare letteratura scientifica a sostegno della correlazione tra dieta alcalina e effetti benefici. Il Comitato di Controllo, però, ha giudicato tali non pertinenti per il consumatore medio, dato che molti erano stati condotti su ratti o in contesti patologici specifici, quindi scarsamente applicabili a una popolazione sana. Inoltre, secondo l’IAP, manca una validazione scientifica all’affermazione che un’acqua alcalina possa effettivamente influenzare il pH del liquido extracellulare, che è già di per sé alcalino. Senza dimenticare che l’ambiente fortemente acido dello stomaco neutralizza facilmente il pH dell’acqua ingerita.

L’IAP ha evidenziato la perentorietà delle promesse contenute negli spot, definendole prive di riscontro scientifico e ricordando come la comunità scientifica consideri non dimostrata l’ipotesi che una dieta alcalina o alcalinizzante abbia effetti benefici sulla salute. Non solo: l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha anche sottolineato come i supposti effetti favorevoli dell’alcalinità dell’acqua minerale pubblicizzata non rientrino tra i messaggi salutistici consentiti per questo tipo di prodotti.

Per queste ragioni, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria chiede a Maniva Spa di cessare immediatamente la diffusione dei messaggi ritenuti ingannevoli, ribadendo ancora una volta l’importanza di una comunicazione commerciale veritiera e basata su evidenze scientifiche, soprattutto quando tocca temi delicati come la salute dei consumatori. Un monito importante per tutte le aziende del settore alimentare e delle bevande che promuovono presunti benefici per l’organismo.

