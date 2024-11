In Provincia di Bolzano, il tasso di sovrappeso e obesità infantile è tra i più bassi d’Italia, sebbene ancora un bambino su sei risulti in sovrappeso. I dati mostrano che i bambini con genitori di basso livello di istruzione e status economico sono i più a rischio. Sono questi i risultati dell’’indagine OKkio alla SALUTE è uno studio nazionale che monitora dal 2008 lo stato ponderale, le abitudini alimentari e l’attività fisica dei bambini di terza elementare in Italia, con l’obiettivo di promuovere la salute infantile.

Il caso di Bolzano

Coordinata con il Programma “Guadagnare salute” e il Piano Nazionale della Prevenzione, questa indagine coinvolge ogni anno oltre 40.000 famiglie e 2.000 scuole in tutto il Paese. Nel 2023, in Provincia di Bolzano, il 100% delle scuole e delle classi selezionate ha partecipato, coprendo 57 plessi e 63 classi.

Nonostante i buoni risultati alcune criticità restano: l’8,1% dei bambini salta la colazione, il 36,2% ne consuma una non adeguata, e il 73,9% mangia una merenda inadeguata. Sebbene il consumo di frutta e verdura sia in aumento, il 16,8% dei bambini non la assume quotidianamente. ll quantitativo di bevande zuccherate è tra i più bassi in Italia, con circa un quarto dei bambini che preferisce quelle a ridotto contenuto di zucchero.

Attività fisica e abitudini alimentari

L’ambiente della Provincia di Bolzano facilita l’attività fisica: il 68,2% dei bambini pratica sport almeno due giorni a settimana, e sei su dieci si recano a scuola a piedi o in bicicletta. Tuttavia, il 27% trascorre più di due ore al giorno davanti a schermi, percentuale che sale al 70% nel weekend. Solo il 4,9% dorme meno di nove ore al giorno ( questo è un dato positivo per la salute).

Ruolo della scuola

La scuola riveste un ruolo importante nella promozione di stili di vita sani. Il 96,4% degli istituti coinvolti nell’indagine dispone di una mensa, e il 22,2% di queste offre pasti almeno cinque giorni alla settimana. Inoltre, alcune scuole promuovono spuntini con la distribuzione di frutta e verdura, e oltre la metà organizza incontri con esperti. Il report di OKkio alla SALUTE evidenzia l’importanza di un approccio integrato che coinvolge famiglia, scuola e comunità per migliorare lo stile di vita dei piccoli e promuovere abitudini sane fin dall’infanzia.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1