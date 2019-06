L’opinione pubblica nei Paesi occidentali è, in misura significativa, contraria agli alimenti geneticamente modificati o anche solo sottoposti a editing genetico. Questo nonostante negli ultimi anni autorità come l’Oms, l’American Medical Association e la National Academy of Science statunitense. Anche riviste come Science e decine di premi Nobel hanno sottolineato la sicurezza degli Ogm e, soprattutto, la necessità impellente di ricorrere anche agli strumenti genetici per assicurare raccolti più efficienti, che consumino meno risorse, resistano a condizioni atmosferiche più sfavorevoli e rispondano meglio alle esigenze di una popolazione che si avvia velocemente verso i dieci miliardi di persone.

Eppure molta di questa opposizione si basa su pregiudizi, come conferma un’indagine del 2013, secondo cui un americano su due non ha idea di cosa sia un Ogm, e come dimostrano due controprove empiriche: se si chiede ai consumatori di spiegare cosa sia un organismo geneticamente modificato o sottoposto a editing, pochissimi sanno rispondere con precisione, e ancora meno sanno distinguere tra le molte possibili applicazioni e sfumature. E, viceversa, via via che aumenta il livello di conoscenza, l’atteggiamento cambia e si fa meno negativo.

Per capire quale sia il peso della corretta informazione, gli psicologi delle Università di Rochester (USA), Amsterdam e Cardiff (UK), hanno condotto una serie di sei studi, alcuni dei quali proposti prima negli Stati Uniti e poi in Olanda e nel Regno Unito, perché l’atteggiamento degli europei è molto più negativo rispetto a quello degli americani, che da anni mangiano ogni giorno alimenti Ogm. I ricercatori hanno riferito quanto osservato sul Journal of Enviromental Psychology.

Nel primo, condotto su americani e poi riproposto agli europei, hanno chiesto di scegliere tra tre risposte – “non mi importa se il cibo è Ogm”; “sarei disposto a mangiare Ogm, anche se preferirei evitarlo”; “non mangerei mai alimenti Ogm” – e hanno visto come, una volta fornite adeguate spiegazioni, il tasso di coloro che avevano più fiducia è sensibilmente aumentato.

Nel secondo test, anche questo effettuato in tutti e tre i Paesi, i ricercatori hanno fatto domande su 11 argomenti generali di scienza – per esempio relativi al Big Bang, all’efficacia degli antibiotici sui virus e così via – e hanno poi aggiunto alcune domande specifiche sugli Ogm, scoprendo che il livello di conoscenza su quest’ultimo tema non ha alcuna relazione con quello generale. A volte c’è, in altri casi no, a prescindere dal fatto che la persona abbia o meno cognizioni scientifiche. Ciò conferma che spesso le idee su questi temi si basano sul sentito dire e probabilmente non sono pienamente comprese, visto che mancano le basi stesse del sapere scientifico (per esempio, su che cosa sia il Dna e come funzioni).

Nel terzo esperimento i soggetti esaminati erano 230 studenti americani non ancora diplomati: in questo caso, si voleva verificare la possibilità di colmare le lacune sul tema Ogm tramite un intervento dei docenti, e poi vedere se tale intervento avesse o meno modificato la posizione. Dopo cinque settimane di lezioni, l’insegnamento si è dimostrato uno strumento efficace, e molti ragazzi hanno cambiato idea sul tema, dopo aver compreso meglio di che cosa si tratta.

Gli psicologi hanno poi concluso dando alcuni consigli: non serve affrontare brutalmente chi ha idee sbagliate, mettendo in discussione credenze a volte molto salde, ma è meglio spiegare che cosa la scienza ha dimostrato, con un approccio non aggressivo, che contrapponga i fatti alle credenze. Inoltre, è il caso di interrogarsi su come viene trasmessa la scienza, e non solo a livello scolastico: data la crescente popolarità delle teorie e idee più strampalate e non di rado terroristiche, è opportuno, secondo Jonathon McPhetres, responsabile dello studio, ideare nuovi strumenti e nuovi approcci, per rispondere nel modo più adeguato e utile possibile alle fake news.

