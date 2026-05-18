Bibite zuccherate, energy drink e snack industriali non incidono solo sul peso: una metanalisi collega l’eccesso di zucchero a maggiori sintomi d’ansia nei giovani.

Quello che molti adolescenti consumano ogni giorno senza pensarci — una bibita zuccherata, uno snack ‘al volo’, un energy drink per restare svegli — potrebbe non influenzare solo il peso o la salute fisica, ma anche il modo in cui il cervello gestisce stress, emozioni e ansia.

Una metanalisi pubblicata sul Journal of Human Nutrition and Dietetics accende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani: il consumo eccessivo di zuccheri e le possibili conseguenze sulla salute, non soltanto fisica ma anche mentale. Lo studio, che ha analizzato il legame tra bevande zuccherate e benessere psicologico negli adolescenti, suggerisce un’associazione tra un’elevata assunzione di zuccheri e un aumento del rischio di sintomi d’ansia. Un dato che si aggiunge alle già note conseguenze fisiche, come obesità e disturbi metabolici, e che rafforza l’attenzione della comunità scientifica sull’impatto delle abitudini alimentari durante una fase particolarmente delicata della crescita.

L’adolescenza rappresenta, infatti una fase particolarmente delicata dello sviluppo: il cervello è ancora in maturazione, i sistemi che regolano emozioni e impulsi sono più vulnerabili e le oscillazioni ormonali possono amplificare gli effetti di una dieta squilibrata. Il consumo regolare di queste bevande potrebbe rappresentare un ulteriore fattore associato a maggiori alterazioni dell’umore, irritabilità e difficoltà emotive nei giovani rispetto ai coetanei che ne fanno un consumo più limitato.

L’effetto dello zucchero sul cervello

Tra le possibili spiegazioni ipotizzate dai ricercatori vi sarebbe l’effetto degli zuccheri sui meccanismi biologici che regolano energia, sonno e risposta allo stress. I picchi glicemici provocati da un’elevata assunzione di zucchero possono infatti essere seguiti da rapidi cali della glicemia, con conseguenze su stanchezza, nervosismo e instabilità emotiva.

È il cosiddetto meccanismo delle “montagne russe glicemiche”. Quando un adolescente consuma elevate quantità di zuccheri semplici — presenti soprattutto in bibite gassate, energy drink, snack industriali e dolci confezionati — la glicemia aumenta rapidamente. Per compensare questo picco, vengono rilasciate grandi quantità di insulina, l’ormone che abbassa il livello di zucchero nel sangue. Il risultato è spesso un improvviso calo glicemico, noto come ipoglicemia reattiva.

È proprio in questa fase che il corpo entra in uno stato di allerta: il cervello interpreta il brusco abbassamento degli zuccheri come una situazione di emergenza e attiva la produzione di adrenalina e cortisolo, gli ormoni dello stress associate a sintomi corporei quali tachicardia, tremori, sudorazione, irritabilità, agitazione e nervosismo.

Il ruolo del sistema di ricompensa

A questo si aggiunge il ruolo del sistema della ricompensa cerebrale. Lo zucchero stimola infatti il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla gratificazione immediata. Dopo il consumo di cibi molto dolci, il cervello sperimenta una temporanea sensazione di benessere e conforto emotivo. Tuttavia, con il tempo, il sistema nervoso tende ad abituarsi a questi stimoli intensi, richiedendo quantità sempre maggiori di zucchero per ottenere lo stesso effetto. È un meccanismo che alcuni studiosi paragonano, per certi aspetti, a quello osservato nelle dipendenze comportamentali o da sostanze.

Il problema nasce quando l’effetto della dopamina svanisce. Dopo il picco iniziale, possono comparire stanchezza, calo dell’umore, difficoltà di concentrazione e maggiore vulnerabilità emotiva. L’adolescente può quindi cercare nuovamente zuccheri per recuperare energia e benessere psicologico, entrando in un circolo vizioso in cui il cibo dolce diventa una risposta automatica a stress, noia, tristezza o ansia.

C’entra anche il microbiota

Anche il microbiota intestinale — l’insieme dei batteri che popolano l’intestino — potrebbe avere un ruolo importante. Un’alimentazione troppo ricca di zuccheri può alterare l’equilibrio della flora batterica intestinale, influenzando il cosiddetto asse intestino-cervello, il sistema di comunicazione tra apparato digerente e sistema nervoso centrale. Alcune ricerche suggeriscono che queste alterazioni possano incidere sulla produzione di sostanze chimiche coinvolte nella regolazione dell’ansia e dell’umore.

Sebbene il rapporto tra zucchero e ansia sia complesso e multifattoriale — e non possa essere ricondotto a un singolo alimento o comportamento — le evidenze scientifiche sempre più numerose indicano come un consumo eccessivo possa contribuire ad alterazioni dell’umore, stress e vulnerabilità emotiva, soprattutto negli adolescenti.

La buona notizia però è che la riduzione degli zuccheri aggiunti, già dopo brevi periodi, può portare a dei cambiamenti su energia, concentrazione e stabilità emotiva. Non si tratta di eliminare completamente i dolci dalla propria vita, ma di imparare a consumarli in modo più equilibrato: associando i carboidrati a proteine o grassi sani (es. frutta secca) per rallentarne l’assorbimento, preferendo frutta fresca ai succhi industriali e limitando il consumo di snack e bevande zuccherate lontano dai pasti.

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