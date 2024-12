Peperoncini con ben 18 residui di pesticidi diversi e pesche che arrivano a 13? Una realtà in chiaroscuro, con alcuni dati preoccupanti, ma anche qualche segnale di speranza. Si potrebbe riassumere così il senso generale dell’ultimo rapporto Stop pesticidi nel piatto 2024 sulla presenza dei pesticidi nella frutta, nella verdura, nell’olio e nel vino appena reso noto da Legambiente, che lo ha realizzato in collaborazione con Alcenero.

I risultati sono stati ottenuti su oltre 5.200 campioni provenienti da agricoltura sia tradizionale sia biologica. In totale, il tasso di anomalie è stato dell’1,3%: un valore non alto, ma neppure troppo rassicurante, mentre il 41,3% presentava tracce di uno o più residui di pesticidi. Ma ecco qualche dettaglio su quanto emerso.

Mono- e multiresidui: i dati non positivi

C’è una grande differenza tra la presenza di un solo tipo di residuo, che difficilmente eccede i limiti, e quella di residui multipli che, nel loro insieme, possono costituire concentrazioni importanti di sostanze pericolose per la salute. Per questo i dati sono stati distinti: il 14,9% dei campioni presentava un solo fitofarmaco, il 26,3% due o più molecole.

La categoria peggiore è risultata essere la frutta, con il 74,1% di campioni contaminati da uno o più residui (rispetto al 67,96% dell’anno scorso), che deve ritenersi non idonea all’alimentazione dei bambini, con l’1,49% non idoneo all’alimentazione nemmeno degli adulti per superamento dei LMR. Poi troviamo la verdura (34,4%) e i prodotti trasformati (29,6%), con i peperoni (59,5%), seguiti da cereali integrali (57,1%) e dal vino (46,2%).

Quanto al tipo di molecole, prevale l’utilizzo di insetticidi e funghicidi come Acetamiprid, Boscalid, Fludioxonil e Imazalil. Per quest’ultimo la situazione è particolarmente delicata, perché da quando l’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense lo ha dichiarato probabile cancerogeno, le soglie anche europee sono cambiate. Erano pari a 5 milligrammi per chilogrammo (mg/kg), e tali sono rimasti per le arance, anche se c’è l’obbligo di scrivere in etichetta “buccia non edibile”. Per altri agrumi, però, i limiti sono stati abbassati a 0,01 mg/kg nelle banane e a 4 mg/kg nei limoni.

I casi peggiori

Gli autori hanno evidenziato alcuni casi isolati, ma emblematici di ciò che deve essere corretto. Per esempio, un campione di peperoncini ha mostrato la presenza di ben 18 residui di pesticidi diversi, mentre in due campioni di pesche si sono trovati rispettivamente 13 e 8 residui.

Infine, risulta allarmante il numero dei sequestri di pesticidi illegali in Europa nel 2023, quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente. Grazie all’operazione Silver Axe, gestita in Italia con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, l’Europol ha ne ha intercettate oltre 2.040 tonnellate. Per dare un’idea di quanto questi commerci stiano proliferando, nel 2015, anno dei primi sequestri in seguito all’entrata in vigore di una serie di divieti, le tonnellate erano state 190.

Gli elementi di speranza

Ci sono però anche segnali positivi. Per esempio, nel settore dei prodotti trasformati, l’olio extravergine di oliva si è distinto per le altissime percentuali di campioni privi di residui, a conferma della sua eccellenza e del rigore produttivo che caratterizza questa filiera. Anche il vino ha mostrato un trend in positivo: il 53,1% dei campioni analizzati è risultato privo di residui di pesticidi, facendo segnare un miglioramento rispetto all’anno precedente, in cui lo stesso indicatore era al 48,8%.

I commenti

Stefano Cianfani, presidente di Legambiente, così ha commentato i dati: “La mancata adozione sia del Regolamento europeo sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) che di un nuovo Piano di Azione Nazionale (PAN), fermo alla versione del 2014, è un freno inaccettabile per il processo di transizione verso un’agricoltura più sicura e sostenibile. È poi urgente introdurre una norma che regolamenti il multiresiduo, per limitare l’accumulo di più pesticidi in un singolo prodotto alimentare, con il rischio di effetti dannosi per la salute.

Anche il Piano Strategico Nazionale (PSN) per l’attuazione della PAC, pur presentando alcuni segnali positivi, non sta ancora offrendo i risultati sperati e, a quasi un anno dalla sua implementazione, mostra limiti che ne rallentano l’efficacia. Sono comunque apprezzabili i passi verso pratiche agricole sostenibili, a partire dall’introduzione degli ecoschemi per la protezione degli impollinatori e gli investimenti nel biologico, fondamentali per aumentare la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e incentivare la nascita di biodistretti”.

Residui di pesticidi nel bio

Angelo Gentili, responsabile Agricoltura della stessa associazione, ha aggiunto: “Una delle risposte è l’agricoltura biologica: basti pensare che i residui nei prodotti biologici sono pochissimi (7% dei campioni analizzati) e dovuti presumibilmente alla contaminazione accidentale. L’Italia continua a essere un leader europeo con 2,5 milioni di ettari coltivati a biologico, pari al 19,8% della SAU.

Tuttavia, per incentivare una crescita colmare il divario tra domanda e offerta, è fondamentale introdurre strumenti che facilitino i consumatori quali bonus per le categorie più fragili, mense bio in ospedali, scuole e università, e riducano i costi per i produttori, a partire dalla certificazione. È poi cruciale promuovere una legge contro le agromafie, che costituiscono una minaccia diretta alla legalità e alla sicurezza delle filiere, alimentando fenomeni come l’utilizzo di pesticidi illegali, il caporalato e i reati ambientali”.

