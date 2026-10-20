Nuove linee guida Antitrust per stoppare recensioni false e ricatti online. Ma senza sanzioni ad hoc l’efficacia resta da verificare.
Basta con le recensioni finte. Il cliente che non ha mai messo piede nel ristorante ma lo stronca online, le cinque stelle ottenute in cambio di un dolce omaggio, i giudizi negativi spariti dal sito dell’albergo: per ristoranti, hotel e B&B arrivano regole e controlli. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato le linee guida sulle recensioni online (delibera n. 32067 del 13 ottobre 2026), previste dalla legge annuale sulle Pmi (n. 34/2026).
Il principio è semplice: può recensire solo chi ha usato davvero e di persona il servizio, ed entro 30 giorni. La recensione accompagnata da scontrino o fattura si presume autentica, salvo prova contraria.
Per i gestori i divieti sono chiari. Non si possono cancellare o nascondere i giudizi negativi, né proporre testi già compilati. Il gestore non può offrire vantaggi in cambio di un giudizio positivo, come il dolce gratis per chi lascia cinque stelle: una recensione così è sempre illecita. Può invece incentivare i clienti a recensire, purché il premio non dipenda dal voto e le recensioni ottenute in questo modo siano segnalate ai lettori.
Gli obblighi per le piattaforme
Le piattaforme che parlano di recensioni “verificate” devono controllarle davvero, con richiesta di scontrini o numeri di prenotazione, link inviati dopo il soggiorno, controllo degli indirizzi IP e sistemi che individuano raffiche di giudizi sospetti.
La novità più utile per i ristoratori riguarda le recensioni negative sospette. Il gestore può chiederne la rimozione con una segnalazione motivata, senza dover dimostrare che il cliente non è mai entrato nel locale. Se la recensione non è supportata da documenti, la piattaforma deve ascoltare entrambe le parti, e tocca all’autore dimostrare di esserci stato.
Restano però alcuni dubbi. Le linee guida non prevedono sanzioni proprie: indicano come l’Antitrust valuterà i comportamenti delle imprese, e molte misure sono formulate al condizionale. I controlli sono “proporzionati” alla dimensione dell’impresa, una formula che lascia ampio margine alle piattaforme. Sarà quindi decisivo vedere come risponderanno alle segnalazioni dei gestori. L’Autorità ha annunciato una revisione entro un anno.
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giornalista redazione Il Fatto Alimentare
Un piccolo passo nella direzione della trasparenza, che in questo caso si chiama onestà. Termine scomparso nella comunicazione pubblica, ma anche in quella quotidiana e popolare.Indice della sua scomparsa come valore, spesso associato nella nostra epoca a: stoltezza, ingenuità, tonto, inadeguatezza, incapacità, ignoranza.
Ora il passo successivo è quello che tocca chi scrive e chi basa le scelte sulle recensioni: più serietà da un lato, meno importanza dall’altro.
Non si può normare tutto, ognuno deve fare una piccola parte. Il legislatore l’ha fatta ora tocca a noi.