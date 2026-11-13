Da un farmacista parigino a un medico inventato per vendere caramelle balsamiche. I segreti dietro l’iconica scatoletta di latta.

Dietro alle celebri pastiglie gommose verdi racchiuse nell’iconica scatoletta di latta si nasconde una storia ricca di aneddoti inaspettati. A ripercorrerne le tappe è un interessante articolo pubblicato su Gambero Rosso, che svela fin da subito un segreto clamoroso: il celebre Dottor Valda, rassicurante medico con cilindro nero, papillon e occhialini tondi, in realtà non è mai esistito.

Fu infatti la geniale intuizione di Henri Edmond Canonne, un farmacista francese con il pallino per il marketing. Come racconta Michela Becchi sulle pagine del Gambero Rosso, Canonne era un uomo dal fiuto commerciale formidabile e metodico: prima di aprire la sua farmacia parigina a fine Ottocento, si appostò in strada cronometro alla mano per contare il passaggio dei pedoni. Scelse così un angolo strategico in rue Réaumur, proprio di fronte a un celebre negozio di alimentari.

Per vendere le sue caramelle balsamiche inventò la figura del medico (disegnato dall’illustratore Georges Grellet) e ne fece un eroe pubblicitario globale: il finto dottore compariva su manifesti in cui viaggiava in automobile, in aereo e perfino a dorso di cammello. Nelle farmacie furono persino installati dei piccoli automi meccanici per attirare i clienti.

E il nome Valda? Il mistero resta. L’autrice riporta tre curiose ipotesi: potrebbe derivare dai termini latini valetudo (salute) e dare, essere l’anagramma della via parigina Daval, o nascondere l’omaggio a una misteriosa donna russa conosciuta dal farmacista. Una ricetta di marketing perfetta che dura da oltre un secolo.

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