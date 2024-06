Continua a far parlare di sé il progetto “Frutta e verdura nelle scuole” promosso dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) in collaborazione con quello dell’Istruzione e del Merito (MIM). Questa volta il caso vede protagonista le fragole. È infatti di pochi giorni fa la notizia che intere partite di fragole sono finite nella spazzatura, in via preventiva, in alcune scuole delle province di Cremona e di Crema.

Sembra che le problematiche legate alla qualità ma soprattutto alla sicurezza alimentare non cessino nemmeno dopo i recenti episodi di intossicazione del 10 maggio, legati alla distribuzione dei pomodorini in alcuni plessi scolastici dell’Emilia Romagna, verificatisi a pochi giorni di distanza anche in alcune scuole di Friuli-Venezia Giulia, Marche e Udine.

Il caso delle fragole ammuffite

In nuovo episodio si è verificato nelle scuole primarie di Offanengo, Salvirola e Madignano della provincia di Crema, che, in quanto aderenti al progetto, hanno ricevuto le monoporzioni di fragole da distribuire a merenda. Quando il personale dedicato ha aperto le confezioni per dare le frutta ai bambini, ritrovandosi davanti un prodotto ammaccato e ammuffito, ha deciso in via preventiva di cestinarle.

Il progetto, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini a consumare frutta e verdura, è un’ottima iniziativa, dice Romano D’Asti, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo (IC) Offanengo, come riportato ne La Provincia di Cremona. Quindi, nonostante pochi episodi di malessere legati ai pomodorini di maggio, la scuola ha deciso di continuare con il progetto, considerando che la frutta e la verdura distribuita cambia sempre.

Inoltre, continua D’Asti, la scuola si limita a dare l’adesione al progetto, ma non conosce il fornitore e l’organizzazione che sta dietro al prodotto, e specifica che la distribuzione è slegata dal cibo servito a mensa. La stessa situazione si è verificata anche negli IC Crema tre e Crema due. Attilio Maccoppi, dirigente dell’IC Crema uno, spiega che il servizio era stato sospeso dopo gli episodi di intossicazione da pomodorini verificatesi in Emilia Romagna ma è ripreso dopo due settimane. Una riapertura finita male considerando che le fragole consegnate erano decisamente immangiabili.

Ma c’è anche chi ha deciso di cambiare direzione, come si legge ancora ne La Provincia di Cremona, Francesco Cerasola, sindaco di Credera in provincia di Crema, racconta che, per incentivare il consumo di prodotti freschi, i bambini di portano due volte la settimana un frutto da casa. Così si ha la certezza di ciò che mangiano.

I problemi di Frutta e verdura nelle scuole

Ma i progetti legati alla sensibilizzazione del consumo di frutta e verdure nelle scuole non sono nuovi a questi eventi. Ne avevamo già parlato nel lontano 2015, quando il progetto si chiamava “Frutta nelle scuole” (introdotto dal regolamento CE n.1234 del consiglio del 22 ottobre 2007 e dal regolamento CE n 288 della commissione del 7 aprile 2009). Si parlava già allora di criticità di carattere organizzativo e qualitativo: la mancanza di dialogo tra le scuole e le società di ristorazione, accompagnata dalle lamentele degli insegnanti e dei genitori proprio per la qualità dei prodotti distribuiti, fuori stagione, acerbi o al contrario troppo maturi e ammuffiti.

Non sono molto d’aiuto il monitoraggio annuale di Ismea, che ha reso disponibili i dati relativi al 2022/2023. Questi ci dicono che lo scorso anno scolastico ha visto la distribuzione, nel complesso, di circa 3.500 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, per un valore di circa 7,9 milioni di euro. Numeri interessanti, ma che non ci dicono molto sugli obiettivi raggiunti ai fini dell’educazione alimentare alla sostenibilità e a una corretta alimentazione. Forse si dovrebbero approfondire maggiormente anche i dati qualitativi.

Viene spontaneo chiedersi se si faccia una verifica dei fornitori prima di dare loro l’appalto per le scuole: episodi così vicini di contaminazione e cattiva conservazione dovrebbero essere un campanello di allarme per le prossime forniture.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

